تركيا تصادر أصول "جان القابضة" وتوقف 10 من مديريها

أعلنت النيابة العامة التركية، أمس الخميس، مصادرة أصول 121 شركة تابعة لمجموعة "جان القابضة"، منها 3 محطات تلفزيونية كبرى، وأمرت بتوقيف 10 من مديريها بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة في منطقة كوجك جكمجة بإسطنبول، أن التحقيقات كشفت عن وجود "منظمة تأسست لارتكاب جرائم في شركات تابعة لجان القابضة"، مضيفة أن الأدلة تشير إلى مخالفات واسعة في أنشطتها التجارية.

وتشمل الشركات المصادرة قنوات بارزة مثل "خبر تورك" و"شو تي في" و"بلومبرغ إتش تي"، التابعة لشبكة بلومبرغ نيوز، والتي اشترتها المجموعة العام الماضي.

ووضعت السلطات أصول الشركات تحت تصرف صندوق تأمين الودائع الادخارية الحكومي لإدارتها مؤقتا.

بدوره، قال ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا، إرول أونديروغلو، إن العملية "قد تكون لها مبرراتها نظرا لوجود فساد حقيقي في القطاع"، لكنه حذر من أن تتحول إلى أداة "لتشديد السيطرة على ملكية وسائل الإعلام وترسيخ الصوت الواحد".