بولندا تغلق حدودها مع بيلاروسيا وحلفاؤها يحذرون من نزاع مفتوح مع موسكو

أغلقت بولندا حدودها مع بيلاروسيا اعتبارا من اليوم الخميس قبيل انطلاق مناورات عسكرية روسية بيلاروسية مشتركة، محذرة وحلفاؤها من "نزاع مفتوح" مع روسيا بسبب خرق مجالها الجوي لكن موسكو نفت ذلك، متهمة وارسو بالمبالغة وطالبتها بتقديم دليل على ادعاءاتها.

وتنطلق غدا الجمعة مناورات عسكرية كبرى مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، أطلق عليها اسم "زاباد 2025" أي (غرب 2025)، تستمر 6 أيام بمشاركة إجمالي 30 ألف جندي، الأمر الذي دفع بولندا إلى إغلاق حدودها.

وقبل بدء تلك المناورات نفت روسيا قطعيا الاتهامات البولندية لها، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها لم تضع أي خطط "لمهاجمة أهداف على الأراضي البولندية خلال موجة الغارات الجوية الليلية على الأراضي الأوكرانية".

من جانبها، أشارت السفارة الروسية في وارسو إلى أن بولندا لم تقدم "دليلا" على مزاعمها. في حين اتهمت الخارجية الروسية بولندا بالسعي إلى "مفاقمة" الوضع باتهامات لا أساس لها.

تحذير بولندي

وحذّرت بولندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والمحاذية لأوكرانيا، من "نزاع مفتوح" مع روسيا بعد خرق نحو 20 طائرة مسيرة تابعة للجيش الروسي المجال الجوي لها، الأمر الذي استدعى تدخل طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن 19 طائرة مسيّرة على الأقل خرقت أجواء بلاده ليلا، مما استلزم إقلاع طائرات مقاتلة بولندية، فضلا عن تدخل طائرات من حلف شمال الأطلسي.

وأبلغ توسك البرلمان البولندي بأن المسيّرات التي تم إسقاط 3 منها على الأقل، لم تتسبب في وقوع إصابات، لكنه حذر من أن هذه "العملية الروسية قد تقربنا من نزاع مفتوح أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية".

ووفقا للمتحدثة باسم وزارة الداخلية الأوكرانية كارولينا جاليك عُثر على 14 طائرة مُسيّرة، وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا عن اكتشاف حطام مقذوف مجهول الهوية، وأفادت بتضرر منزل وسيارة في شرق بولندا.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي "ليس لدينا شك في أن هذا لم يكن حادثا"، وندد "بهجوم غير مسبوق، ليس فقط على الأراضي البولندية ولكن أيضا على أراضي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".

ورد الغرب وحلف الأطلسي بحزم على روسيا، وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "خطر حقيقي" لتوسع النزاع الأوكراني، في حين نفت موسكو أي مسؤولية.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد نشر بيانا مقتضبا أكد فيه صحة الاتهام الموجه لموسكو، قائلا "ما قصة روسيا وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيّرة؟ ها نحن نبدأ من جديد!".

كما أشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس ترامب يتابع الوضع، ومن المقرر أن يتحدث مع نظيره البولندي كارول نافروتسكي.

وأدان المستشار الألماني فريدريش ميرتس "العمل الروسي المتهور"، في حين دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا إلى "الكفّ عن الهروب الى الأمام".

وقال السفير الأميركي لدى الناتو ماثيو وايتاكر "ندعم حلفاءنا في حلف شمال الأطلسي في مواجهة هذه الانتهاكات للمجال الجوي، وندافع عن كل شبر من أراضي" حلف شمال الأطلسي.

وأدانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس "أخطر انتهاك للمجال الجوي الأوروبي من جانب روسيا منذ بداية الحرب". وأضافت "أعتقد أن ما يريد (فلاديمير) بوتين إظهاره، هو إلى أي حد يمكنه التمادي".

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقال إن 8 طائرات روسية مُسيّرة على الأقل "وُجّهت نحو بولندا"، متحدثا عن "استهداف متعمد". وحسب الجيش الأوكراني هاجمت روسيا أوكرانيا أمس بـ458 طائرة مُسيّرة.

وأوضح زيلينسكي أن "أوكرانيا اقترحت منذ فترة طويلة على شركائها إنشاء نظام دفاع جوي مشترك لضمان تدمير" المسيّرات.

وأعرب زيلينسكي في كلمته مساء أمس عن أسفه إزاء "عدم اتخاذ أي إجراء" و"عدم الرد بحزم" من جانب الزعماء الغربيين، بما يتجاوز "التصريحات".

تعديل الناتو

وعدّل مجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الهيئة السياسية الرئيسية المُختصة بصنع القرار في الحلف، صيغة اجتماعه الأسبوعي في اليوم نفسه، بما يتوافق مع المادة الرابعة من المعاهدة التأسيسية للمنظمة والتي طالبت وارسو بتفعيلها.

وتنص هذه المادة على أن "تتشاور الأطراف في ما بينها كلما رأى أحدها أن سلامة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه مهدد".

وقال الأمين العام للحلف مارك روته إن الناتو تعامل "بفعالية كبيرة" في مواجهة هذا التدخل "الخطير"، "سواء كان متعمدا أم لا"، مضيفا في تحذير لموسكو "سندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي".

من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إنه طلب من القوات المسلحة لبلاده دراسة خيارات تعزيز الدفاعات الجوية للحلف فوق بولندا.

ووصف الوزير البريطاني في مؤتمر صحفي، أمس عقب اجتماع لوزراء دفاع ومسؤولين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وأوكرانيا، في لندن تصرفات موسكو بأنها "متهورة وخطيرة وغير مسبوقة".

كما اعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صعّد عداءه تجاه أوروبا إلى مستوى جديد، مضيفا أنه طلب من القوات المسلحة البريطانية دراسة خيارات تعزيز الدفاعات الجوية لحلف الناتو فوق بولندا.

وأكد وزير الدفاع البريطاني التزام حلف شمال الأطلسي بحماية بولندا واتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل أوكرانيا.