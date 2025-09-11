بريطانيا تقيل سفيرها في واشنطن لعلاقته بجيفري إبستين

أقالت بريطانيا سفيرها في الولايات المتحدة بيتر ماندلسون بسبب صلاته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات، وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم الخميس.

وقالت وزارة الخارجية إن رسائل البريد الإلكتروني، التي كشف عنها هذا الأسبوع، بين الدبلوماسي المخضرم البالغ 71 عاما ورجل المال الأميركي تظهر أن عمق ونطاق علاقة ماندلسون مع إبستين يختلفان كليا عما كان معروفا في وقت تعيينه.

وأفادت بأنه في ضوء المعلومات الإضافية الواردة في رسائل البريد الإلكتروني التي كتبها ماندلسون، طلب رئيس الوزراء من وزير الخارجية سحبه من منصبه كسفير.

وكتب ماندلسون رسالة بمناسبة عيد ميلاد إبستين الخمسين عام 2003، ونشرها في وقت سابق من هذا الأسبوع أعضاء في الكونغرس الأميركي، وصف فيها إبستين بالصديق الأفضل والرجل الذكي وسريع البديهة.

وبعد سؤاله عقب نشر الرسالة، عبّر رئيس الوزراء كير ستارمر عن دعمه له الأربعاء، مؤكدا أن ماندلسون "أعرب مرارا عن أسفه العميق لارتباطه" بجيفري إبستين، الذي قضى في السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة.

لكن يوم الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام بريطانية، منها صحيفة "ذي صن"، أن ماندلسون بعث رسائل بريد إلكتروني لدعم إبستين، بينما كان الأخير ملاحقا في فلوريدا بتهمة الاتجار بالقاصرات.

وفي معرض شرحها لقرار إقالة السفير، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن تأكيد ماندلسون على أن الإدانة الأولى لإبستين كانت غير مبررة ويجب الطعن فيها هي معلومات جديدة.

واشتهر ماندلسون بتحركات سرية خلال مسيرة مهنية استمرت أكثر من 3 عقود.

وتأتي الإقالة قبل نحو أسبوعين من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسمية إلى المملكة المتحدة، الذي تربطه علاقة قوية مع ماندلسون، وتعد ضربة موجعة لستارمر. كما تأتي الخطوة بعد أقل من أسبوع من استقالة نائبة رئيس الوزراء على خلفية فضيحة ضريبية.