انطلاق "أسطول الصمود" من ميناء سيدي بوسعيد نحو بنزرت قبل التوجه لغزة

انطلق أسطول الصمود العالمي صباح اليوم الخميس من ميناء سعيد بوسعيد إلى ولاية بنزرت شمالي تونس، تمهيدا للانطلاق نحو قطاع غزة غدا الجمعة، في أكبر تحرك بحري تضامني من نوعه لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين.

وكان عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي نبيل الشنوفي قد أعلن في وقت سابق تأجيل الانطلاق من الأربعاء إلى الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد الشنوفي أن قرار التأجيل لا يرتبط بأي مخاوف أمنية، موضحا أن السلطات التونسية منحتهم التصاريح اللازمة وشجعتهم على التحرك.

وكشف الشنوفي أن الأسطول يضم نحو 36 سفينة، بينها اثنتان أو 3 غير جاهزة بعد، مع إمكانية التحاقها لاحقا، إضافة إلى مشاركة ما بين 500 و700 ناشط من أكثر من 40 دولة. ومن المقرر أن ينضم إلى الأسطول قوارب إيطالية وإسبانية، في وقت سمحت فيه القاهرة لسفينة مصرية بالمشاركة.

كسر الحصار

وشهد ميناء سيدي بوسعيد أمس الأربعاء توافد آلاف التونسيين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية والتونسية وشعارات داعمة لغزة، بينها "بالروح بالدم نفديك فلسطين" و"غزة رمز العزة" و"أوقفوا الإبادة".

ويضم الأسطول اتحاد أسطول الحرية وحركة غزة العالمية وقافلة الصمود ومنظمة صمود نوسانتارا الماليزية. وانطلقت أولى سفنه من ميناء برشلونة الإسباني أواخر أغسطس/آب الماضي، تبعتها قافلة أخرى من ميناء جنوى الإيطالي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، قبل أن تصل نحو 20 سفينة إلى السواحل التونسية يوم الأحد الماضي.

وهذه المرة الأولى التي يتجه فيها هذا العدد الكبير من السفن مجتمعة نحو غزة بعدما اعترضت إسرائيل في السابق سفنا منفردة، وصادرتها ورحّلت الناشطين على متنها.

ويأتي التحرك البحري في ظل استمرار إسرائيل منذ الثاني من مارس/آذار الماضي في حصار وإغلاق معابر قطاع غزة بالكامل، مما أدى إلى إدخال القطاع في مجاعة خانقة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود.

إعلان

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة بدعم أميركي، مما أسفر حتى الآن عن مقتل 64 ألفا و656 فلسطينيا، وإصابة 163 ألفًا و503 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف، في وقت أودت فيه المجاعة بحياة 404 فلسطينيين، بينهم 141 طفلا.