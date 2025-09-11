السجن 20 عاما لـ7 صينيين في جنوب أفريقيا بتهمة الاستعباد والاتجار بالبشر

قضت محكمة في مدينة جوهانسبرغ، أمس الأربعاء، بالسجن 20 عاما لكل من 7 مواطنين صينيين بعد إدانتهم بالاتجار بالبشر وتشغيل عشرات العمال من مالاوي في ظروف وصفت بـ"اللاإنسانية" داخل مصنع للنسيج.

وأدانت محكمة غوتنغ الجنوبية المتهمين، في 25 فبراير/شباط الماضي، بتجنيد وتهريب 91 مهاجرا مالاويا لا يحملون وثائق إقامة، بين عامي 2017 و2019، للعمل في مصنع للأقمشة بمنطقة "فيلدج ديب" الصناعية جنوب جوهانسبرغ.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد مداهمة المصنع الذي كان محاطا بجدار عال وأسلاك شائكة، حيث عُثر على العمال محتجزين تحت حراسة مسلحة تحد من حركتهم.

ظروف العمل القاسية

ووفقا للنيابة، كان الضحايا يعملون 11 ساعة يوميا، 7 أيام في الأسبوع، من دون تدريب أو معدات سلامة، كما مُنعوا من مغادرة المصنع أو التواصل مع العالم الخارجي، وحُظر عليهم إدخال الطعام من الخارج.

وأفاد بعض العمال بأنهم نُقلوا إلى المصنع في شاحنات مغلقة النوافذ، وأُجبروا على تشغيل آلات معطلة من دون وسائل وقاية، وتسبب هذا في حوادث وإصابات. كما أُجبروا على العمل في العطلات الرسمية.

وأشارت التحقيقات إلى أن كثيرا من الضحايا سبق أن عملوا في مصانع صينية بمالاوي، قبل أن يُستدرجوا إلى جنوب أفريقيا بوعود عمل كاذبة.

مطالبات بعقوبات أشد

وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن المؤبد، معتبرا أن ما تعرض له الضحايا يمثل انتهاكا صارخا للقوانين العمالية والهجرة، وجريمة اتجار بالبشر تستوجب أقصى العقوبات.