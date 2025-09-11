الحوثي يعلن استهداف إسرائيل بـ38 صاروخ ومسيرة في أسبوعين

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن مهاجمة أهداف في إسرائيل، مساء اليوم الخميس، بصاروخ باليستي و3 مسيرات، تزامنا مع كشف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أن 38 صاروخا ومسيرة أطلقت على أهداف إسرائيلية في أسبوعين.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان مصور، إن الجماعة نفذت عملية على هدف عسكري "للعدو الإسرائيلي" في منطقة النقب المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، مبينا أن العملية أصابت هدفها بنجاح، وتسببت في "هروب الملايين إلى الملاجئ".

وأضاف أن عملية عسكرية أخرى بـ3 طائرات مسيرة، استهدفت اثنتان منها مطار رامون بمنطقة أم الرشراش (إيلات)، في حين طالت الثالثة هدفا عسكريا في منطقة النقب بفلسطين المحتلة، مؤكدا نجاح العملية في إصابة أهدافها.

من جهته، قال عبد الملك الحوثي في كلمة مصورة إن جماعته نفذت خلال الأسبوعين الماضيين عمليات عسكرية بـ38 صاروخا وطائرة مسيرة.

وأوضح أن 23 مسيرة استهدفت مواقع في الخضيرة ويافا وأسدود وعسقلان والنقب وأم الرشراش في الأراضي المحتلة، لافتا إلى أن عمليات سلاح الطيران المسيّر كثيرة وفعالة.

ولفت الحوثي إلى عمليتين استهدفتا مطاري "رامون" و"بن غوريون"، واصفا إياهما بالموفقة والمهمة، كما كشف عن عمليتين أخريين استهدفتا سفينتين تجاريتين في أقصى شمال البحر الأحمر تتبعان "العدو الإسرائيلي".

وعن مستقبل العمليات، قال الحوثي إن القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى عمق فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي موقف "لا مجال فيه للمسرحيات".

وعلق على الغارات الإسرائيلية على صنعاء أمس الأربعاء، قائلا إن هذه الهجمات لا تدل على أي إنجاز، معتبرا أنها تمثل "إفلاسا وإجراما" لن يكسر إرادة الشعب اليمني، بل ستزيده قوة وصلابة في تصميمه وعزمه.

ودوّت صفارات الإنذار، باكرا اليوم الخميس، في مدينة إيلات ومنطقتي وادي عربة وبير أورا جنوبي إسرائيل، وذلك بعد وقت قليل من اعتراض الجيش الإسرائيلي مسيّرة أطلقت من اليمن، وفق بيان للجيش.

وأعلن الجيش، ليلة الخميس، اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن، في وقت يواصل فيه الحوثيون استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة دعما لأهالي قطاع غزة.

كما أعلن الحوثيون، الثلاثاء الماضي، تنفيذ عمليات عسكرية "ناجحة" ضد أهداف إسرائيلية "حساسة وحيوية" في مناطق إيلات ومطار رامون والقدس المحتلة.

وتأتي هذه التطورات بعد هجوم إسرائيلي، الثلاثاء الماضي، بعشرات القنابل على العاصمة اليمنية صنعاء والجوف أسفر عن مقتل 35 شخصا وجرح 131 آخرين، تبعه توعد رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط بالرد على العدوان.

وتهاجم جماعة الحوثي إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما تستهدف سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، وتقول إن هجماتها رد على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتردّ إسرائيل منذ أشهر بهجمات على الأراضي اليمنية تقول إنها تستهدف فيها مواقع للحوثيين وبناهم التحتية وقادتهم.

وترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و718 شهيدا، و163 ألفا و859 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 411 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.