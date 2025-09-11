الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ جديد من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليلة الخميس، اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن، في وقت يواصل فيه الحوثيون استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة دعما لأهالي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان نشره على منصة تليغرام إن "إثر انطلاق صفّارات الإنذار في مناطق عدة بجنوب إسرائيل، اعترض سلاح الجو صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه النقب ووادي عربة". ولم تعلن جماعة الحوثيين على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات فقط من غارات إسرائيلية واسعة استهدفت مواقع للحوثيين في صنعاء والجوف، أسفرت -وفق حصيلة أولية- عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين.

وكانت تلك أول ضربات من نوعها منذ الغارة التي قُتل فيها رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي و11 مسؤولا بارزا في صنعاء في 28 أغسطس/آب الماضي.

والرهوي هو أكبر مسؤول سياسي يُقتل في تداعيات المواجهة اليمنية الإسرائيلية على خلفية الحرب في قطاع غزة.

ويهاجم الحوثيون إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وتردّ إسرائيل على هذه الهجمات بعمليات عسكرية وضربات جوية ضد مواقع يقولون إنها تابعة للحوثيين وقادتهم، في تصعيد بات يشكل جبهة إضافية للحرب الممتدة منذ نحو عام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.