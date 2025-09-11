الاحتلال يعتقل العشرات ويفرض حظرا للتجول على طولكرم ويواصل حصار قرى بالقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفرضت حظرا للتجول، فيما تواصل حصار قرى شمال غرب القدس لليوم الرابع على التوالي.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني حتى الآن في طولكرم، بعد مداهمة محال تجارية ومقاه وسط المدينة، كما أغلقت مداخل المدينة الشرقية والجنوبية، وأجبرت المواطنين على ترك مركباتهم والسير مشيا في طوابير طويلة باتجاه حاجز خضوري العسكري (نيتساني عوز).

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من الآليات العسكرية وجرافة ثقيلة، وتمركزت في محيط دوار العليمي، حيث أُجبر أصحاب المحال على إغلاق أبوابهم، كما استولى الجنود على عدد من كاميرات المراقبة.

وداهمت القوات منازل في ضاحية "ارتاح" والحي الجنوبي، واعتقلت شابين بعد تفتيش منزليهما واستجواب سكانهما.

قوات الاحتلال تفرض إغلاقا كاملا على #طولكرم وتبدأ عمليات بحث وتمشيط في المنطقة، بعد إصابة جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة بآلية للجيش الإسرائيلي#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/75r3sPKZux — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 11, 2025

وكانت قوات الاحتلال قد شددت حصارها على طولكرم منذ ظهر اليوم، بعد أن أغلقت البوابات العسكرية عند مدخل جسر جبارة جنوبا، وحاجز عناب شرقا، ومنعت مرور المركبات، كما أطلقت النار بكثافة تجاه المواطنين والمركبات قرب بوابة "نيتساني عوز"، بالتزامن مع تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول للمصابين، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأصيب عدد من جنود الاحتلال بجروح، أحدهم بحالة خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة، استهدفت آلية عسكرية قرب حاجز نيتساني عوز/معبر 104 غرب المدينة.

ووصفت مصادر عسكرية إسرائيلية التفجير بأنه "استثنائي"، إذ لم تسجل عمليات مماثلة منذ 5 أشهر في الضفة الغربية.

إعلان

في غضون ذلك، تبنت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم" العملية، وأكدت تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمر" قرب حاجز في طولكرم، وقالت إن العملية أوقعت إصابات.

سـ.ـرايا القدس-كتيبة طولكرم: فجرنا عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية من نوع نمر قرب حاجز في طولكرم#الأخبار pic.twitter.com/zA4VySkVxH — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 11, 2025

وفي القدس المحتلة، أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس أحكاما بالسجن الفعلي ضد عدد من الفتية والشبان من بلدة العيسوية، تراوحت بين 4 سنوات و10 أشهر و16 شهرا. كما فرضت غرامات مالية تراوحت بين 500 و2500 شيكل (الدولار يعادل 3.32 شيكلات)، بعد خضوعهم لتحقيقات مطولة، وفقا لمركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في المدينة.

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم الخميس بلدات بدّو وقطنة والقبيبة، ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين لم تُعرف هوياتهم بعد، تعرضوا خلالها للتنكيل والاعتداء.

وشملت الحملة مداهمات متكررة للمنازل وتخريب محتوياتها، إضافة إلى احتجاز عدد من الأهالي والتحقيق معهم ميدانيا، كما أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها بالقوة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حصار بلدات وقرى شمال غرب القدس المحتلة لليوم الرابع على التالي، عقب عملية إطلاق النار في حي "راموت" الاستيطاني والذي أدى لمقتل 7 مستوطنين، وإصابة آخرين.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.