الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومستوطنون يحرقون مركبتين بالضفة

أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات بجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت -فجر اليوم الخميس- حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، في حين واصل المستوطنون اعتداءاتهم وهجماتهم ضد الفلسطينيين.

وقالت منصات إخبارية محلية إن جنود الاحتلال اعتقلوا فلسطينيين خلال اقتحامهم حارة أبو سنينة في الخليل جنوبي الضفة.

وفي طولكرم شمالا، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عتيل، وذكرت المصادر أن جيش الاحتلال اعتقل شابين فلسطينيين خلال اقتحام البلدة.

وفي نابلس شمال الضفة أيضا، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت منازل فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة حوارة جنوبي المدينة.

#شاهد | استنفار كبير لقوات الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد تحطيم الشبان لمركبة مستوطنين بالحجارة. pic.twitter.com/FI5I4Ks4s1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 10, 2025

هجمات المستوطنين

في غضون ذلك، ذكرت مصادر للجزيرة أن مستوطنين أحرقوا مركبتين خلال هجوم على بلدة المنيا (جنوب شرق بيت لحم) جنوبي مدينة القدس المحتلة.

كما قالت مصادر محلية فلسطينية إن مستوطنين هاجموا قرية عطارة شمال مدينة رام الله الواقعة شمال القدس المحتلة.

مصادر محلية | مستوطنون يحرقون مركبتين خلال هجوم على بلدة المنيا جنوب شرق بيت لحم pic.twitter.com/n5NohBIDhC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 10, 2025

وشدد جيش الاحتلال أمس الأربعاء، إجراءاته العسكرية في محيط مدينة القدس، عبر إغلاق عدد من الحواجز الرئيسية وتوزيع إخطارات هدم في قرى فلسطينية.

ويأتي هذا التصعيد لليوم الثالث على التوالي، عقب عملية إطلاق نار وقعت الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل 6 مستوطنين وإصابة 30 آخرين، بينهم 3 في حالة حرجة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية على قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.