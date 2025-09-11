اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد اختراق مسيّرات مجال بولندا الجوي

أعلنت بولندا اليوم الخميس أن اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي سيعقد بطلب منها بعدما خرقت مسيّرات قالت وارسو إنها روسية مجالها الجوي.

وأفادت وزارة الخارجية البولندية في منشور على إكس "بناء على طلب بولندا، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن خرق روسيا المجال الجوي البولندي".

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي في تصريحات إذاعية إن بلاده تريد بذلك "لفت انتباه العالم بأسره إلى هذا الهجوم غير المسبوق الذي شن بمسيّرات روسية على بلد عضو ليس فقط في الأمم المتحدة بل كذلك في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وأضاف أن الانتهاك "ليس اختبارا لبولندا فقط، بل أيضا لحلف شمال الأطلسي برمته وليس على الصعيد العسكري فقط بل السياسي أيضا".

وأثار توغل حوالي 20 مسيّرة الليلة قبل الماضية بشكل متعمد، بحسب وارسو وحلفائها -وهو أمر تنفيه موسكو– صدمة كبيرة في البلاد التي تطالب بتعزيز القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على أراضيها.

وصباح اليوم أعلنت بولندا أنها حدت من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية، وجاء في بيان صادر عن وكالة الملاحة الجوية البولندية أن الملاحة الجوية على طول حدود بولندا مع بيلاروسيا وأوكرانيا ستكون محظورة على الرحلات المدنية مع استثناءات قليلة جدا اعتبارا من اليوم الخميس وحتى التاسع من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأضافت أن هذه التدابير "اتخذت لضمان الأمن الوطني".

وقالت السلطات البولندية إن 19 مسيرة انتهكت مجالها الجوي أمس الأربعاء من دون سقوط إصابات. وقال سيكورسي إن الجيش البولندي المدعوم من الحلفاء في حلف الناتو أسقط ثلاث مسيّرات على الأقل "روسية الصنع". وتعرض منزل وسيارة لأضرار في شرق البلاد.

وعثر على حطام 16 مسيّرة، وفق ما أظهرت حصيلة نشرتها مساء الأربعاء وزارة الداخلية البولندية.

إعلان

وأثارت هذه الانتهاكات موجة احتجاجات من جانب حلفاء بولندا. وندد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمس الأربعاء بـ"عمل عدواني" من جانب روسيا، في حين حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو من مغبة "الهروب إلى الأمام".

واليوم الخميس دعت الصين العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي والداعمة دبلوماسيا لموسكو، الأطراف المعنية إلى "الحوار".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمر صحفي دوري "تأمل الصين في أن تحل كل الأطراف المعنية بطريقة مناسبة خلافاتها بالحوار والتشاور".