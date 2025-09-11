أخبار|أوكرانيا

أوكرانيا تعلن ضرب سفينة حربية روسية في البحر الأسود

epa12366598 A handout photo released by the press service of the State Emergency Service (SES) of Ukraine shows Ukrainian rescuers working at the site of a drone strike on a private building in Zhytomyr, northwestern Ukraine, 10 September 2025, amid the Russian invasion. At least one person was killed and five others were injured after Russian forces launched an overnight attack over Ukraine with more than 400 drones and 40 missiles, according to the State Emergency Service of Ukraine. EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT -- BEST QUALITY AVAILABLE -- MANDATORY CREDIT: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع غارة بطائرة مسيرة روسية في جيتومير شمالي غربي أوكرانيا أمس الأربعاء (الأوروبية)
Published On 11/9/2025
آخر تحديث: 11:54 (توقيت مكة)

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الخميس نجاح قواتها الخاصة في ضرب سفينة حربية روسية في البحر الأسود، وبثت وحدة الاستخبارات التابعة للجيش مقطعا مصورا قالت إنه لعملية الاستهداف.

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية اليوم إن قواتها الخاصة ضربت وعطلت سفينة روسية عالية القيمة تابعة لأسطول البحر الأسود بالقرب من نوفوروسيسك في هجوم بطائرة مسيرة.

وأوضحت أن الهجوم الذي نفذ أمس الأربعاء أصاب سفينة دعم متعددة الأغراض، وهي واحدة من 4 سفن فقط في الأسطول الروسي. ودخلت السفينة الخدمة عام 2015، وتُقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار، ووفقا لموقع كييف بوست الإخباري.

وأضافت وكالة الاستخبارات الأوكرانية أنه تم استهداف جسر السفينة بطائرة مسيرة، مما أدى إلى تدمير أنظمة الملاحة والاتصالات فيها وتعطيل معدات المراقبة الإلكترونية، وقالت إن الهجوم أجبر السفينة على الخروج من الخدمة، مشيرة إلى أنها ستحتاج إلى إصلاحات باهظة الثمن.

وكانت السفينة الروسية تنفذ، في وقت الهجوم، عمليات استطلاع إلكتروني ودوريات في خليج نوفوروسيسك، حيث أعادت موسكو نشر جزء كبير من أسطولها في البحر الأسود بعد الضربات الأوكرانية المتكررة في شبه جزيرة القرم.

هجمات بعشرات المسيرات

على صعيد متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية أسقطت 122 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود الليلة الماضية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تم إسقاط 21 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك، و17 فوق شبه جزيرة القرم، و15 فوق البحر الأسود، و12 فوق منطقة فورونيج، و11 فوق منطقة بيلغورود، و11 أخرى فوق منطقة كورسك، و11 فوق منطقة كالوغا، و3 فوق منطقة ريازان، واثنتين فوق منطقة نيجني نوفغورود، واثنتين أخريين فوق منطقة تفير، وواحدة فوق منطقة تولا.

من جهته، قال حاكم مقاطعة بيلغورود في روسيا إنّ 3 مدنيين أصيبوا في هجوم بمسيرات أوكرانية على المقاطعة.

وأوضح أن 41 طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت المدينة تمّ إسقاط 28 منها. كما أشار إلى أن الهجوم الأوكراني بالمسيرات أسفر عن أضرار مادية أصابت مباني سكنية ومركزا تجاريا ومراكز إدارية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

