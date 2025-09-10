الحوثيون يهاجمون أهدافا إسرائيلية في إيلات والقدس ومطار رامون

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليمنية، أمس الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية "ناجحة" هاجمت فيها أهدافا إسرائيلية "حساسة وحيوية" في مناطق إيلات ومطار رامون والقدس المحتلة.

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز على منصة إكس "إن القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفا عدة أهداف حساسة في محيط مدينة القدس المحتلة".

وأضاف سريع أن العملية "حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ". حسب تعبيره.

كما أعلن سريع تنفيد سلاح الجو المسير التابع للجماعة "عملية عسكرية ناجحة بـ3 طائرات مسيرة استهدفت مطار رامون، وهدفين حيويين في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة".

وأوضح أن تلك الهجمات تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على ثبات موقف اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وأكد المتحدث العسكري استمرار الجماعة في عملياتها ضد إسرائيل "حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وفي وقت سابق أمس أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلقه الحوثيون من اليمن، بعدما أفاد شهود عيان بتفعيل صفارات الإنذار في القدس ومستوطنات في البحر الميت.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "بعد صفارات الإنذار التي دوت قبل مدة قصيرة في مختلف مناطق إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن".

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن في منطقة إيلات على ساحل البحر الأحمر.

وأول أمس الاثنين، ادعت تل أبيب اعتراض 3 مسيّرات أطلقت من اليمن، في حين قالت جماعة الحوثي إنها هاجمت بمسيّرات مطاري بن غوريون الدولي ورامون، و"هدفا حساسا" بمنطقة ديمونة.

ويأتي إطلاق الصواريخ والمسيّرات من اليمن عقب مقتل رئيس حكومة الحوثيين في صنعاء أحمد غالب الرهوي و11 مسؤولا رفيعي المستوى في ضربة إسرائيلية على العاصمة اليمنية في 28 أغسطس/ آب الماضي.

والرهوي أكبر مسؤول سياسي يُقتل في تداعيات المواجهة اليمنية الإسرائيلية على خلفية الحرب في قطاع غزة.

ويهاجم الحوثيون إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.