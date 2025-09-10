بولندا تسقط مسيّرات روسية اخترقت مجالها الجوي وتغلق مطارات رئيسية

أغلقت بولندا اليوم 4 من مطاراتها الرئيسية معلنة إسقاط مسيرات روسية فوق أراضيها بعد انتهاك روسيا "المتكرر" مجالها الجوي خلال هجومها الواسع على أوكرانيا التي تتعرض لهجمات روسية مكثفة.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، قالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية "إن بولندا استخدمت أسلحة لإسقاط طائرات مسيرة فوق أراضيها بعد انتهاكات متكررة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا".

وجاء في بيانها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا الاتحادية على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر".

وأضاف "بناء على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت".

وأدان الجيش البولندي اليوم الانتهاكات المتعددة لمجال بلاده الجوي أثناء هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة، واصفًا إياها بـ"العمل العدواني الذي شكل تهديدا حقيقيًا لسلامة مواطنينا".

وأعلنت القوات المسلحة البولندية حالة تأهب قصوى ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء، تحسبًا لما وصفته بـ"غارات جوية مكثفة أخرى على أهداف في أوكرانيا".

وقالت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية في بيانها "لضمان أمن المجال الجوي البولندي، فعّل قائد العمليات في القوات المسلحة البولندية جميع الإجراءات اللازمة، وتعمل الطائرات البولندية وحلفاؤها في مجالنا الجوي، ووصلت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية والاستطلاع الراداري إلى أعلى مستويات التأهب".

وقالت إن هذه الإجراءات "وقائية" وتهدف إلى تأمين المجال الجوي للبلاد وحماية السكان في "المناطق المجاورة للمنطقة المهددة".

إغلاق مطارات

وأعلن مطار شوبان في وارسو للمسافرين على موقعه الإلكتروني أن عمليات الطيران متوقفة بسبب إغلاق المجال الجوي فوق جزء من البلاد، إلا أن المطار لا يزال مفتوحًا.

في غضون ذلك قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن بولندا أغلقت 4 مطارات منها مطار شوبان الرئيسي في وارسو اليوم، بعد أن شنت روسيا هجمات بطائرات مسيرة في أوكرانيا المجاورة قرب الحدود.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، أن المطارات الـ3 الأخرى المُغلقة هي مطار وارسو مودلين ومطار لوبلين، ومطار جيشوف-ياشونكا في جنوب شرقي بولندا، ويعد مركزا لنقل الركاب والأسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت القوات المسلحة البولندية في منشور على موقع إكس إن طائرات عسكرية حلقت لضمان سلامة المجال الجوي. وتعمل الطائرات البولندية والحليفة في مجالنا الجوي، في حين تم وضع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار عند أعلى درجات التأهب".

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق من أن طائرات روسية مسيرة دخلت المجال الجوي لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتهدد مدينة زاموشتش، لكنها أزالت هذا البيان من تطبيق تليغرام للمراسلة في وقت لاحق.

هجمات على أوكرانيا

وشن الجيش الروسي هجمات جديدة باستخدام طائرات مسيرة مقاتلة في جميع أنحاء أوكرانيا، حسبما أفادت القوات الأوكرانية في وقت متأخر من الثلاثاء.

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية من وجود عدد كبير من طائرات "العدو" بدون طيار فوق المناطق الوسطى والشمالية الشرقية من البلاد.

وفي العاصمة كييف، سمع صوت إطلاق نار مضاد للطائرات قبل منتصف الليل بقليل.

وأفادت تقارير بأن بعض الطائرات بدون طيار دخلت فعلا غرب أوكرانيا متجهة نحو مدينة لوتسك. وتم تفعيل صفارات الإنذار الجوي في معظم أنحاء البلاد.

وتوقع مراقبون عسكريون أوكرانيون أيضا احتمال استخدام صواريخ "كروز" جوية وبحرية. وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن قاذفات قنابل إستراتيجية وسفنا مجهزة بصواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي جُهزت للانتشار.

مذبحة ياروفا

وسقطت قنبلة روسية منزلقة على قرية ياروفا في شرق أوكرانيا القريبة من خط المواجهة، بينما كان الناس يقفون في طوابير في الهواء الطلق صباح أمس الثلاثاء لتسلُم معاشاتهم التقاعدية الشهرية.

وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن الانفجار أسفر عن مقتل 24 شخصًا على الأقل وإصابة 19.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هجوم أمس بـ"الوحشي"، وحثّ المجتمع الدولي على إجبار روسيا على دفع ثمن غزوها الشامل اقتصاديًا بفرض عقوبات إضافية.

وكتب زيلينسكي أمس في منشور على تليغرام: "يجب ألا يصمت العالم. يجب ألا يبقى العالم مكتوف الأيدي. الولايات المتحدة بحاجة إلى رد فعل. أوروبا بحاجة إلى رد فعل. مجموعة العشرين بحاجة إلى رد فعل. لا بد من اتخاذ إجراء قوي حتى تتوقف روسيا عن جلب الموت".

مع عدم إحراز جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة أي تقدم في الأشهر الأخيرة، صعّدت روسيا غاراتها الجوية على أوكرانيا. يوم الأحد، قصفت روسيا العاصمة كييف بطائرات مسيرة وصواريخ، في أكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط 2022.

على الرغم من محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقناع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالموافقة على وقف إطلاق النار والدخول في محادثات سلام مع زيلينسكي، وهي مقترحات أيدتها أوكرانيا، صعّدت روسيا هجماتها الجوية، وأثارت الهجمات الصاروخية المكثفة مخاوف من أن أوكرانيا تستنفد دفاعاتها الجوية بوتيرة أسرع.

وصرح مصدر مطلع على الاجتماع لوكالة أسوشيتد برس أن مسؤولين أميركيين وأوروبيين اجتمعوا في وزارة الخزانة الأميركية مساء الاثنين، لمناقشة أشكال مختلفة من الضغط الاقتصادي على روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة على مشتريات النفط الروسي.