هاريس: ترشح بايدن لانتخابات 2024 كان تهورا

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي السابق إن "جعل الرئيس السابق جو بايدن يترشح مرة ثانية في انتخابات 2024 كان تهورا"، مضيفة في مقتطفات من كتاب جديد لها "أنها شعرت بكونها آخر من يمكنه نصح الرجل البالغ من العمر 81 عاما بالتراجع".

وأنهى بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، حملة إعادة ترشحه في 21 يوليو/تموز 2024، بعد أداء باهت في مناظرة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وهذا دفع مساعديه ومسؤولي حزبه للتساؤل علانية بشأن قدرته على تحمل عبء الحملة الانتخابية وإكمال ولاية رئاسية ثانية.

وفي مقتطفات نشرتها مجلة "ذا أتلانتك "من كتاب (107 أيام) قالت هاريس "من بين جميع الأشخاص في البيت الأبيض، كنت في موقف صعب لأقنعه بالانسحاب. كنت أعلم أنه سيبدو له كأنني أتصرف بدافع شخصي بحت إذا نصحته بعدم الترشح".

وأضافت "القرار يعود له ولزوجته جيل. قلنا ذلك جميعا. هل كان ذلك لطفا أم تهورا؟ أعتقد أنه كان تهورا" مشيرة إلى أنها "كانت المخاطر كبيرة للغاية. لم يكن هذا خيارا يترك لأنانية الفرد وطموحه. كان لا بد أن يكون أكثر من مجرد قرار شخصي".

وأصبحت هاريس (60 عاما) مرشحة عن الحزب الديمقراطي، ولم يكن أمامها سوى 107 أيام لإقناع الأميركيين بانتخابها.

وخسرت هاريس في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني أمام ترامب (79 عاما)، وظلت بعيدة عن الأضواء منذ ذلك الحين. وأعلنت في يوليو/ تموز أنها لا تعتزم الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

ونفت هاريس في كتابها ضلوع البيت الأبيض في التستر على هفوات بايدن المتعلقة بالتقدم في العمر، والتي وصفتها بأنها أصبحت أكثر وضوحا مع احتدام حملته الانتخابية.