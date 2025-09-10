منظمة بريطانية ترفع دعوى قضائية لتوقيف الرئيس الإسرائيلي

رفعت منظمة بريطانية مؤيدة لفلسطين دعوى قضائية تطالب بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، على خلفية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال رئيس مجموعة أصدقاء الأقصى إسماعيل باتيل -في بيان أمس الثلاثاء- إن المجموعة باشرت إجراءات جنائية ضد هرتسوغ بتهمة التحريض على هجمات عشوائية ضد المدنيين في غزة.

وأضاف أن المنظمة تقدمت بطلب إلى مكتب المدعي العام لإصدار مذكرة توقيف بحق هرتسوغ.

وأوضح باتيل أن الطلب والاتهامات يستندان إلى تصريحين أدلى بهما هرتسوغ يوم 12 و15 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكرر مسؤولون عسكريون إسرائيليون بعض هذه التصريحات المتعلقة بالهجمات العشوائية على المدنيين والمنشآت المدنية في غزة.

ومن المقرر أن يجري هرتسوغ زيارة رسمية إلى بريطانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري، وسيعقد اجتماعات رسمية هناك.

وفي السياق، تجمّع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، أمس الثلاثاء، خارج مقر معرض للأسلحة في لندن أقيم في غياب أي مسؤولين من الحكومة الإسرائيلية نظرا للتوتر بين بريطانيا وإسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

ولوّح نحو 300 متظاهر بالأعلام الفلسطينية ورفعوا لافتات كتب على إحداها "المملكة المتحدة: توقفوا عن تسليح إسرائيل. أوقفوا الإبادة في غزة".

وقالت أميلي آبل من منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" التي نسقت التظاهرة إن هذه الشركات الإسرائيلية يجب أن تخضع للتحقيق بشأن جرائم ضد الإنسانية، بدلا من دعوتها للاستفادة من دمار لا يوصف تسببت به في غزة.