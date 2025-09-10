مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين الهجوم على قطر

قال مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه تابع بقلق عميق التطورات المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على سيادة دولة قطر، قائلا إنه يشكل خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار بيان مجلس رؤساء الجمعية إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطر غير قانونية، وخرق لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ودان مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة بشدة، خرق إسرائيل لسيادة دولة قطر ووحدة أراضيها، وندد بشدة باستهداف شخصيات سياسية في دولة قطر وسط عملية تفاوضية.

وشدد المجلس على أن العملية الإسرائيلية في قطر تقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار، مطالبا إسرائيل بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات وحمّلها تبعات أي تصعيد.

تنديد أممي

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان أمس الثلاثاء الهجوم، قائلا إنه "انتهاك صارخ لسيادة قطر وسلامة أراضيها".

وأضاف أن "قطر لعبت دورا إيجابيا للغاية في تحقيق وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح جميع الأسرى"، داعيا جميع الأطراف إلى "العمل على تحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، وليس تدميره".

عقب ذلك، قال المتحدث باسم غوتيريش إن الأمين العام دان "دون لبس" الاعتداء الذي استهدف سيادة دولة قطر، مؤكدا أن مثل هذا الهجوم يمثل "انتهاكا صارخا لأراضي دولة ذات سيادة".

وقال المتحدث إن "قطر دولة وساطة تلعب دورا إيجابيا في المنطقة، والاعتداء عليها لا يُعد مؤشرا إيجابيا"، مشددا على أن الأسرة الدولية "يجب أن تتحدث بصوت واحد دعما لدور قطر البنّاء".

وكانت قطر أعلنت أن إسرائيل شنت "هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة".

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إنه هاجم بواسطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك".

إعلان

وأعلنت حركة حماس نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية من محاولة الاغتيال.