كيف سيكون الرد القطري على الاعتداء الإسرائيلي؟.. محللون يجيبون

يتفق محللون ومراقبون على أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمر ولا تجد من يردعها، حيث ترتكب جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وتعتدي على سيادة دول عربية مثل لبنان وسوريا واليمن. وقد جاء اعتداؤها على دولة قطر لينذر بالخطر الذي تشكله إسرائيل على المنطقة كلها، مما يستوجب التحرك عربيا ودوليا لردعها.

وبعد الهجوم الإسرائيلي الفاشل الذي استهدف أمس الوفد المفاوض لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة، قالت قطر على لسان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "ما وقع هو إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي"، مشددا على أن بلاده "تحتفظ بحق الرد على هذا الهجوم السافر".

وحسب رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، جابر الحرمي، فإن قطر ستتخذ عدة مسارات في ردها على الاعتداء الإسرائيلي، فستلجأ إلى مسار قانوني وإلى علاقاتها وتحالفاتها الدولية، وإلى علاقاتها الخليجية والعربية، حيث يفترض -كما يقول- أن تكون هناك مواقف ومسارات في إعادة التقييم والتعامل مع الأعمال التي تقوم بها إسرائيل، حيث تحاول توسيع رقعة الصراع.

وشدد الحرمي على أنه آن الأوان للتصدي للعربدة الإسرائيلية من قبل المجتمع الدولي بخطوات عملية بدلا من الاكتفاء بالتنديد ومقترحات بفرض عقوبات أو تخفيض حجم التعامل مع إسرائيل اقتصاديا.

ويعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الأربعاء جلسة طارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر، وقالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن الجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن، طلبت عقد اجتماع بطلب من قطر.

وأوضحت مراسلة الجزيرة أن الطلب الجزائري حظي بتأييد من جانب باكستان التي هي أيضا عضو بمجلس الأمن حاليا وكذلك الصومال، وبدعم من بريطانيا وفرنسا.

وبرأي الباحث أول في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي، فإن الولايات المتحدة ستحبط أي قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن، وحتى لو لم تستخدم حق النقض (الفيتو)، فإنها ستمنع طرح القرار للتصويت أو تجعله غير ذي مغزى، أي ليس فيه إدانة. أما على مستوى إسرائيل، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مهتم بالقانون الدولي أصلا، بحسب مكي.

تعهد أميركي

وعن التعهد الأميركي بأن ما حدث" لن يتكرر على أرض قطر مجددا"، رأى مكي أن العدوان يطرح تساؤلات حول مسألة القدرة الأميركية على إيقاف ما أسماه وقاحة نتنياهو في تجاوز الخطوط الحمر، وهل ترامب يستطيع لجم نتنياهو؟

ولفت إلى أن صحيفة واشنطن بوست كشفت أن واشنطن تعهدت في السابق لقطر بأن حماس لن تستهدف أراضيها طالما هناك مفاوضات تجري.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الهجوم على دولة قطر كان قرارا اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي، مضيفا أن الهجوم الأحادي على قطر لا يحقق مصالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة، وأنه يشعر بحزن شديد بسبب القرار الذي اتخذه نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) بهذا الشأن.

وحسب رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، فإن إسرائيل تمادت وقامت بالعدوان على قطر، لأنها لم تجد من يعاقبها من طرف المجتمع الدولي والدول الكبرى، بل إنها وجدت الدعم والغطاء السياسي والدبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة إذا أرادت بناء ثقة من جديد مع دول المنطقة كدولة ضامنة وتحمي مصالحها فعليها القيام بخطوات عملية بدل الإعراب عن الرفض والتنديد.

ويذكر أن حركة حماس أعلنت أن إسرائيل أخفقت في اغتيال وفدها المفاوض في الدوحة، في حين استشهد في الهجوم 6 أشخاص، هم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين وعنصر من قوة الأمن الداخلي القطري.