قتيل وجرحى جراء قصف "قسد" قرى بريف حلب الشرقي

قتل مدني سوري وأصيب آخرون بينهم طفل جراء قصف ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) براجمات الصواريخ قرية الكيارية (شرقي مدينة حلب شمال البلاد) وقريتي الخفسة ورسم الأحمر، وفق ما أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية مساء اليوم الأربعاء

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن قوات "قسد" -التي تقودها وتشكل عمودها الفقري ما تسمى وحدات حماية الشعب الكردية- استهدفت بقذائف الهاون محيط الخفسة بريف حلب الشرقي، كما استهدفت منازل الأهالي في الكيارية بالمنطقة ذاتها، وقصفت براجمات الصواريخ منازل الأهالي في رسم الأحمر مما تسبب في حالة من الهلع بين المدنيين.

وشهدت نفس المناطق قصفا من قِبل "قسد" في أغسطس/آب الماضي، وقد رد عليه الجيش السوري.

ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من توقيع اتفاق -في 10 مارس/ آذار الماضي- بين رئيس البلاد أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم. إلا أن "قسد" خرقت الاتفاق أكثر من مرة.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.