عراقجي: الاتفاق مع الوكالة الذرية لا يسمح حاليا بتفتيش المواقع النووية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -اليوم الأربعاء- إن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يسمح حاليا للمفتشين بدخول المواقع النووية في إيران.

وأضاف عراقجي -في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني- أن طبيعة دخول المفتشين للمواقع النووية ستُحدد في المفاوضات المستقبلية مع الوكالة.

وتابع أن بلاده أكدت للوكالة الذرية أن الظروف التي أعقبت الهجوم الإسرائيلي الأميركي على منشآتها النووية في يونيو/حزيران الماضي تحتاج لإطار جديد للتعاون معها.

كما قال وزير الخارجية الإيراني إن الاتفاق مع الوكالة الدولية جاء بعد تطورات أعقبت الهجوم على المنشآت النووية، مشيرا إلى أن أهم ميزة في الاتفاق هي اعترافه بأن التعاون يجب أن يكون في إطار جديد.

وأوضح عراقجي أن الاتفاق يتماشى مع قانون البرلمان الإيراني ويعترف بحقوق إيران ويحدد صيغة جديدة للتعاون، مشيرا إلى أن مجلس الأمن القومي الإيراني صدّق على المفاوضات مع الوكالة الذرية والبنود التي نوقشت لتلبية مطالب طهران.

وفي مقابل تأكيد عراقجي بأن الاتفاق لا يسمح حاليا بدخول المفتشين للمواقع النووية، أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم مجلس محافظي الوكالة بأن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية في إيران".

وقال غروسي إن الاتفاق ينص أيضا على "الإبلاغ المطلوب عن جميع المنشآت التي تعرّضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها".

يذكر أن إيران علقت تعاونها مع الوكالة الذرية في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على مواقعها النووية في يونيو/حزيران الماضي، ولم تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع رئيسية استهدفتها تلك الهجمات.

الاتفاق الجديد

في غضون ذلك، بدأ اليوم محافظو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا نقاشاتهم بشأن اتفاق استئناف التفتيش الذي وقع عليه في القاهرة مساء أمس الثلاثاء غروسي وعراقجي.

إعلان

وأشاد غروسي بالاتفاق واعتبره خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وقال إن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية أدت لتعليق لا مفر منه لأعمال التفتيش هناك.

من جهته، قال عراقجي إن التعاون الإيجابي مع الوكالة سيبقى رهنا بعدم اتخاذ أي إجراء عدائي ضد بلاده، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة.

وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد اجتماع ثلاثي في القاهرة ضم عراقجي، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، وغروسي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي -مساء أمس- إن الاتفاق "يتماشى تماما مع القانون الذي أصدره البرلمان الإيراني بشأن آليات التعاون مع الوكالة".

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الاتحاد الأوروبي تفعيل ما تُعرف بـ"آلية الزناد"، التي تسمح بإعادة تفعيل العقوبات السابقة على إيران خلال 30 يوما، إذا أخلّت ببنود الاتفاق النووي لعام 2015.