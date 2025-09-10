اشتباكات عنيفة في جنين والاحتلال يهدم منازل مقاومين بالضفة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع اشتباكات عنيفة بعد أن حاصر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء منزلا في مدينة جنين، في وقت نفذت فيه قوات الاحتلال عمليات هدم لمنازل مقاومين في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائلية حاصرت المنزل في حي المراح بجنين وطلبت من المتواجدين داخله تسليم أنفسهم.

وأظهرت مقاطع مصورة وجود آليات إسرائيلية في محيط المنزل المحاصر وأصوات دوي الرصاص.

وسط اشتباكات مسلحة.. الاحتلال يحاصر منزلا في المراح بمدينة جنين. pic.twitter.com/9a4h5TQopf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 10, 2025

وشهدت جنين ومخيمها منذ مطلع العام الجاري عمليات اغتيال عديدة لمقاومين في إطار عدوان غير مسبوق أسفر عن عشرات الشهداء ودمار واسع.

وتأتي الاشتباكات في جنين بعد يومين من عملية إطلاق النار التي نفذها شابان فلسطينان شمال القدس المحتلة وأسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين.

ونفذت قوات الاحتلال صباح اليوم والليلة الماضية اقتحامات شملت مدينة قلقيلية وبلدات ومخيم بلاطة في نابلس.

كما شملت الاقتحامات مدينة الخليل وبلدات تقع حولها بينها بيت أمر والظاهرية.

وقالت مصادر فلسطينية إن القوات المقتحمة اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال مداهمات.

🔴 توثيق لحظة نسف قوات الاحتلال منزل الشهيدين أحمد ومحمد دراغمة "الجغل"، في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية pic.twitter.com/SJwFqrIngO — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) September 10, 2025

هدم منازل وعقوبات

في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه هدم صباح اليوم منزل منفذي عملية إطلاق النار في مفترق محولا بغور الأردن.

ووقعت العملية قبل عام وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي، وتبنتها كتائب القسام.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد أحمد أبو عرة في بلدة عقابا بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

إعلان

وأفادت مصادر للجزيرة ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقابا بأعداد كبيرة وحاصرت عدة أحياء.

واستشهد أبو عرة ورفيقه رأفت دواسي في غارة جوية استهدفت مركبتهم وسط مدينة جنين في أغسطس/آب 2024 بدعوى مساهمتهما في تشكيل خلايا مسلحة وتطوير وتصنيع عبوات ناسفة وتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية.

وفي طولكرم التي تقع بدورها شمالي الضفة، نسفت قوات الاحتلال منزل الأسيرين الشقيقين عبد الله وعبد الرحمن ظافر في بلدة كفر عبوش.

وفي بلدة بيت عوا قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة، فجرت قوات الاحتلال فجر أمس الثلاثاء منزل الأسير ثابت مسالمة، واقتحمت القوات البلدة وحاصرت منزل الأسير المعتقل بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية النفق قبل عدة أشهر.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات بفرض عقوبات مدنية على أقارب منفذَيْ هجوم القدس المحتلة أول أمس الاثنين وسكان القرى التي خرجا منها.

وأضاف كاتس -في منشور على منصة إكس- أنه أمر أيضا بهدم أي مبنى غير قانوني في القرى وإلغاء نحو 750 تصريح عمل وتصاريح دخول الى إسرائيل.

آثار حرق المستوطنين لمشتل الجنيدي في بلدة دير شرف غرب مدينة نابلس. pic.twitter.com/ePfH19uMwA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 9, 2025

هجوم للمستوطنين

على صعيد آخر، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه أمام منزله خلال هجوم على قرية يبرود شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

كما هاجم مستوطنون إسرائيليون الليلة الماضية ممتلكات فلسطينيين في نابلس شمالي الضفة وأحرقوا مشتلا زراعيا بالكامل في بلدة دير شرف.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، تشهد الضفة الغربية اعتداءات واسعة لقوات الاحتلال والمستوطنين أسفرت عن اشتشهاد ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا وإصابة 7 آلاف واعتقال 19 ألفا آخري، وفق بيانات رسمية فلسطينية.