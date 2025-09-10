أخبار

عاجل | مراسل الجزيرة عن إدارة أسطول الصمود: السفينة الأكبر تتعرض لهجوم جديد بمسيرة حارقة واندلاع حريق على متنها

Published On 10/9/2025
آخر تحديث: 02:02 (توقيت مكة)

عاجل | مراسل الجزيرة عن إدارة أسطول الصمود: تمت السيطرة على الوضع بعد تعرض السفينة الأكبر لهجوم جديد بمسيرة حارقة
التفاصيل بعد قليل..

 

المصدر: الجزيرة

