عاجل | مراسل الجزيرة عن إدارة أسطول الصمود: السفينة الأكبر تتعرض لهجوم جديد بمسيرة حارقة واندلاع حريق على متنها

عاجل | مراسل الجزيرة عن إدارة أسطول الصمود: تمت السيطرة على الوضع بعد تعرض السفينة الأكبر لهجوم جديد بمسيرة حارقة

التفاصيل بعد قليل..

أسطول الصمود: تمت السيطرة على الوضع بعد تعرض السفينة الأكبر لهجوم جديد بمسيرة حارقة