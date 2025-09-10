أخبار|السعودية

بن سلمان: الاعتداء على قطر يتطلب تحركا إسلاميا ودوليا لمواجهة العدوان الإسرائيلي

ولي العهد السعودي - في إطار الاستثمارات في التوجهات المستقبلية، فإن الاتفاقات التي تم عقدها في مجال الذكاء الاصطناعي تستكمل جوانبًا من حلقة برامج الرؤية لتكون المملكة خلال السنوات المقبلة مركزًا عالميًا لهذا المجال، ونعمل في البرامج العسكرية على رفع القدرات الدفاعية إلى أعلى مستويات متقدمة عالميًا، كما أن التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين يسهم في تحقيق مستهدفاتنا في توطين الصناعة العسكرية وتسريعها - واس
محمد بن سلمان في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى السعودي (واس)
Published On 10/9/2025
|
آخر تحديث: 18:07 (توقيت مكة)

حفظ

جدد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رفض المملكة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، مشددا على أن الاعتداء على قطر يتطلب تحركا دوليا لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وفي افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى السعودي، قال بن سلمان "نرفض وندين اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة الذي يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا لمواجهة هذا العدوان، واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف "سنكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد، ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك".

في السياق ذاته، دان ولي العهد السعودي "استمرار الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والإمعان في ارتكاب جرائم التجويع والتهجير القسري".

وشدد على أن "أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات، وموقفنا ثابت هو حماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته".

مبادرة السلام العربية

وأكد بن سلمان على أن مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002 وقامت بتفعيلها دوليا عبر منظور حل الدولتين "تشكل اليوم مسارا غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية".

وفي الشأن السوري، قال ولي العهد السعودي إن المملكة اتخذت "مواقف محورية ونفذت مبادرات متعددة، بدءا من النجاح في رفع العقوبات الدولية عن سوريا الشقيقة، ومساندة جهودها لضمان وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها".

إعلان

كما أبدى بن سلمان أمله في أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.

وكان ولي العهد السعودي دان أمس الثلاثاء في اتصال مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العدوان الإسرائيلي "الإجرامي" الذي استهدف قادة حماس في الدوحة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) أن بن سلمان أكد للشيخ تميم إدانة المملكة "للهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة، والذي يعد عملا إجراميا وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية".

كما أبلغه بأن الرياض "تضع كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها".

المصدر: الجزيرة + وكالات + وكالة الأنباء السعودية (واس)

إعلان