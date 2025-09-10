صور تصنيع طائرات وصواريخ هجومية تغزو المنصات المصرية.. ما حقيقتها؟

تزامنا مع تصاعد التوتر بين القاهرة وتل أبيب في الأيام الأخيرة عن معبر رفح وخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في مصر موجة من الصور المثيرة للجدل، زُعم أنها توثق تصنيع صواريخ هجومية وطائرات مسيرة محليا، بينما اعتبرها ناشروها "رسالة ردع مرعبة" لإسرائيل.

وقدّم بعضهم الصور على أنها أول ظهور علني لراجمة الصواريخ المصرية "رعد 200″، لتتحول في ساعات إلى مادة نقاش واسع أثارت مشاعر ملايين المستخدمين.

لكن، ما حقيقة هذه الصور التي انتشرت بسرعة قياسية؟ "فريق الجزيرة تحقق"، تتبع خيوط القصة لكشف حقيقتها ومصدرها.

الادعاء

بدأت الشرارة في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، عندما نشرت حسابات موثقة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) الصور، مرفقة بتعليقات قوية: "صورة خطِرة ولأول مرة، رسالة مصرية مرعبة لمن يفكر في الاقتراب من الحدود".

صورة خطِرة ولأول مرة، رسالة مصرية مرعبة لمن يفكر في الاقتراب من الحدود

بينما أكد مغردون آخرون أنها "ليست مجرد صناعة عسكرية أو صورة، بل رسالة ردع مرعبة لكل من يظن أنه قادر على الاقتراب من حدود مصر أو تهديد أمنها القومي".

من قلب مصانع الجيش المصري.. صور تظهر تجميع صواريخ استراتيجية متطورة بأيدٍ مصرية خالصة 🇪🇬🔥 هذه ليست مجرد صناعة عسكرية او صورة ..بل رسالة ردع مرعبة لكل من يظن أنه قادر على الاقتراب من حدود #مصر أو تهديد أمنها القومي

لم يتوقف تداول الصور عند الحسابات غير الرسمية، بل أخذ منحى أكثر جدية حين أعاد عضو مجلس النواب المصري، محمود بدر، نشر إحداها عبر صفحته على فيسبوك، مؤكدا أنها تعود لراجمة الصواريخ المصرية "رعد 200".

تحليل الصور

تتبع فريق "الجزيرة تحقق" مصدر الصور ليتبين أنها ظهرت أول مرة عبر حساب غير رسمي على منصة "تيك توك" يحمل اسم "وزارة الداخلية".

الحساب، الذي أنشئ حديثا، ينشر في الغالب صورا ومقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي ومصحوبة بعناوين مثيرة للجدل، وهو ما يثير الشكوك حول مصداقيته.

وبإجراء تحليل بصري للصور المتداولة، تبين أن حجم الصاروخ وطوله لا يتوافقان مع مواصفات راجمة الصواريخ المصرية "رعد 200" التي سبق أن ظهرت في صور وفيديوهات رسمية على صفحات وزارة الإنتاج الحربي المصرية.

كما بدت على الصاروخ تشوهات واضحة، إلى جانب غياب الشعارات والعلامات التصنيعية الدقيقة التي ترافق عادة المعدات العسكرية المصرية، باستثناء علم مصر المرسوم على جدار ما يشبه ورشة تصنيع.

وبمطابقة الخلفية مع الصور الرسمية التي تنشرها وزارة الدفاع، ظهر اختلاف كبير في البيئة والمكان، كما لوحظ وجود علامة مميزة للذكاء الاصطناعي الخاص بنموذج "جيميناي" (Gemini) في أسفل يمين الصورة، إضافة إلى غياب البيانات الوصفية (Metadata)، وهو مؤشر آخر على أن الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي وليست تصويرا لواقعة حقيقية.

صور مثيرة للجدل

لم تتوقف موجة الصور المفبركة عند الصواريخ، إذ سرعان ما انتشرت عبر حسابات مختلفة صور أخرى قيل إنها توثق عملية تصنيع طائرات مسيرة محليا.

غير أن التحليل البصري أظهر مؤشرات واضحة على التوليد الاصطناعي، أبرزها التشوه في الظلال وعدم اتساق الأجنحة مع هيكل الطائرة، فضلا عن خلل في تناسق الأبعاد.

وفي إحدى الصور المتداولة ظهرت ورشة التصنيع نفسها، التي نسب إليها إنتاج صواريخ "رعد 200″، لكنها بدت هذه المرة وقد امتلأت بثماني طائرات حربية في مساحة صغيرة لا تسمح عمليا باستيعابها.

التكدس غير الواقعي، إلى جانب الأخطاء الفنية في نمط الإضاءة والأجنحة، عزز الشكوك في أن الصور صنعت بالذكاء الاصطناعي، لتكون جزءا من سلسلة مشاهد مفبركة انتشرت في السياق ذاته

تأتي موجة الصور المفبركة في ظل سجال سياسي متصاعد بين القاهرة وتل أبيب، بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي حمّل فيها مصر مسؤولية إغلاق معبر رفح ومنع الفلسطينيين من الخروج من غزة، مؤكدا أن "الحق في مغادرة القطاع حق أساسي".

في المقابل، أعربت الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن استهجانها تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ووصفتها بأنها "محاولة مستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس حالة عدم الاستقرار".