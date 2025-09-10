شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي لمخيم البريج وسط قطاع غزة

قالت مصادر الإسعاف والطوارئ في غزة إن مُسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قصفت شقة سكنية في مخيم البريج (وسط القطاع) مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر.

وكانت مصادر بمستشفيات غزة قالت إن 52 فلسطينيا استشهدوا في غارات منذ فجر الثلاثاء بينهم 6 من طالبي المساعدات.

كما أعلن الدفاع المدني وجود أكثر من 20 مفقودا تحت أنقاض منزل دمرته غارة إسرائيلية في مخيم الشاطئ (غربي مدينة غزة). وقال مراسل الجزيرة إن عمليات البحث عن مفقودين توقفت لنقص الإمكانيات.

ومن جهة أخرى، قال مراسل الجزيرة إن الطائرات الإسرائيلية قصفت بصاروخين مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، وقد تسبب القصف الإسرائيلي في تدمير المدرسة وتشريد آلاف النازحين الفلسطينيين.

وفي الأثناء، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بتسجيل 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 399 شهيدا منهم 140 طفلا.

ومنذ إعلان مؤشر المجاعة، أو ما يسمى "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" في غزة، سُجّلت 121 حالة وفاة، من بينها 25 طفلا.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 64 ألف شهيد، و163 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 399 فلسطينيا بينهم 140 طفلا.