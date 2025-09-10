رئيس الإمارات يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامن أبو ظبي مع الدوحة

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالديوان الأميري في الدوحة اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إنه جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها في شتى المجالات، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار بما يعود بالخير والازدهار على شعوب المنطقة كافة.

وأشارت وكالة قنا إلى أن رئيس الإمارات جدد تأكيده تضامن دولة الإمارات الكامل مع قطر، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها. وشدد على أن الاعتداء الإسرائيلي يشكل انتهاكا لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية، ويقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها.

وأشاد الشيخ ابن زايد بجهود أمير قطر من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن رئيس الإمارات شدد على أن الاعتداء انتهاك لسيادة قطر وللقوانين الدولية ويقوض أمن المنطقة وفرص السلام. كما أشاد بجهود أمير قطر من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وقد أعرب أمير قطر عن بالغ تقديره لرئيس الإمارات على تضامنه ومشاعره الأخوية الصادقة، وموقف بلاده الداعم لدولة قطر وشعبها وفق وكالة قنا.

وبحسب الوكالة القطرية، تبادل أمير قطر ورئيس الإمارات خلال الاجتماع وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما ما يتعلق باستمرار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز مسارات الحوار والحلول الدبلوماسية باعتبارهما السبيل الأمثل لتجاوز أزمات المنطقة والحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي.