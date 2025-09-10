تنديد دولي بهجوم إسرائيل على قطر وجلسة طارئة بمجلس الأمن

تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أمس الثلاثاء اجتماع الوفد المفاوض من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة، واعتبرته دول عدة انتهاكا خطيرا لسيادة قطر وللقانون الدولين، في حين يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الأربعاء جلسة طارئة لبحث الهجوم.

وقالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن الجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن الدولي، طلبت عقد اجتماع للمجلس بطلب من قطر. وقد نقلت وكالة رويترز للأنباء -نقلا عن دبلوماسيين لم تكشف هويتهم- نبأ الدعوة للاجتماع. وأوضح الدبلوماسيون أن الجزائر طالبت بأن يتم عقد الاجتماع في وقت لاحق اليوم.

ومن جانب آخر أوضحت مراسلة الجزيرة أن الطلب الجزائري حظي بتأييد من جانب باكستان التي هي أيضا عضو بمجلس الأمن حاليا وكذلك الصومال، وبدعم من بريطانيا وفرنسا.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أن الجلسة ستعقد في الساعة السابعة من مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

غوتيريش يدين

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم قائلا إنه "انتهاك صارخ لسيادة قطر وسلامة أراضيها". وأضاف أن "قطر لعبت دورا إيجابيا للغاية في تحقيق وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح جميع الأسرى"، داعيا جميع الأطراف إلى "العمل على تحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، وليس تدميره".

الأمم المتحدة

ولاحقا، قال المتحدث باسم غوتيريش إن الأمين العام دان "دون لبس" الاعتداء الذي استهدف سيادة دولة قطر، مؤكدا أن مثل هذا الهجوم يمثل "انتهاكا صارخا لأراضي دولة ذات سيادة".

وقال المتحدث إن "قطر دولة وساطة تلعب دورا إيجابيا في المنطقة، والاعتداء عليها لا يُعد مؤشرا إيجابيا"، مشددا على أن الأسرة الدولية "يجب أن تتحدث بصوت واحد دعما لدور قطر البنّاء".

وأضاف أن "الوضع في المنطقة متقلب جدا، وهناك مخاوف حقيقية من مزيد من التصعيد"، مؤكدا أن "الاعتداء على أراضي دولة وسيطة يشكك في إمكانية تحقيق تقدم نحو وقف إطلاق النار في غزة". وختم المتحدث باسم الأمين العام بالتأكيد أن "شعوب المنطقة تستحق السلام والاستقرار، ولا نريد تدمير الأمل في تحقيق ذلك".

إعلان

من جهتها، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك إن تصعيد اليوم (أمس الثلاثاء) مثير للقلق، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأضافت "يجب احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها" وتابعت "يجب تكثيف الجهود الدبلوماسية لإحلال هدنة فورية ودائمة في غزة".

بدوره، وصف المندوب الصيني في مجلس الأمن الدولي فو كونغ في حديث للجزيرة الهجوم بالتطور الخطير للغاية. وأكد فو أن هذا يثبت مجددا أن الإسرائيليين لا حدود لهم في تجاوز القواعد حسب تعبيره.

تركيا

دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجوم، مؤكدا أن "الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة دولة قطر الشقيقة".

وفي تصريحات رسمية، قال أردوغان إن "الهجوم الإسرائيلي الذي طال أمن وطمأنينة قطر يظهر أن حكومة نتنياهو المتهورة تهدف إلى تعميق الصراع"، مشددا على أن "الذين جعلوا الإرهاب سياسة دولة لن يحققوا أهدافهم أبدا".

وأضاف الرئيس التركي "نقف بكل إمكاناتنا إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين، ودولة قطر الحليفة والشريك الإستراتيجي لتركيا"، مؤكدا أن الاعتداء على دولة تلعب دورا محوريا في الوساطة الإقليمية يهدد جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من الرئيس التركي أكد فيه تضامن بلاده مع قطر وإدانتها لهجوم إسرائيل، مؤكدا أنه انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية وتهديد خطير لأمن قطر ودول المنطقة.

إيران

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تضامنه مع حكومة وشعب قطر، ومع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الاعتداء على الدوحة انتهاك للسيادة الوطنية وميثاق الأمم المتحدة.

بدورها، قالت الخارجية الإيرانية إن "الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على وفد حماس المفاوض في الدوحة عمل خطير وإجرامي".

كما قال الديوان الأميري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من الرئيس الإيراني الذي اعتبر الهجوم الإسرائيلي تهديدا خطيرا لأمن قطر ودول المنطقة.

الاتحاد الأوروبي

دان الاتحاد الأوروبي "الغارة الجوية" التي استهدفت قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية، واصفا إياها بأنها "انتهاك للقانون الدولي وسلامة أراضي دولة قطر".

وقال المتحدث باسم الاتحاد إن "هذا الهجوم يشكل تهديدا خطيرا بمزيد من تصعيد العنف في المنطقة" مؤكدا أن "الاعتداء على دولة تلعب دورا محوريا في جهود الوساطة لا يخدم الاستقرار الإقليمي".

وأعرب عن التضامن الكامل مع سلطات وشعب قطر "الشريك الإستراتيجي للاتحاد الأوروبي" مشددا على أهمية الحفاظ على قنوات الحوار والدبلوماسية في ظل التوترات المتصاعدة.

فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الضربات الإسرائيلية في قطر غير مقبولة مهما كانت دوافعها، معربا عن تضامنه مع قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وشدد ماكرون على أنه "يجب عدم السماح بانتشار الحرب إلى المنطقة بأي حال من الأحوال".

الغارات الإسرائيلية على قطر اليوم غير مقبولة أياً كان الدافع. أعبر عن تضامني مع قطر ومع أميرها، الشيخ تميم آل ثاني. يجب ألا تمتد الحرب إلى المنطقة بأي شكل من الأشكال. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2025

ألمانيا

أدان المستشار الألماني فريدريش ميرتس الهجوم الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس، إن ميرتس وصف، في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، انتهاك السيادة القطرية ووحدة أراضيها جراء الضربة الإسرائيلية بأنه "غير مقبول".

إعلان

وفي الوقت نفسه، أشاد المستشار الألماني بجهود الوساطة التي تبذلها قطر من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن. وشدد على ضرورة عدم السماح بامتداد الحرب إلى المنطقة بأسرها.

بريطانيا

دان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر -في اتصال مع أمير دولة قطر- الهجمات الإسرائيلية على الدوحة معتبرا أنها انتهاك صارخ لسيادة قطر وتنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن ستارمر أكد استعداد لندن لبذل كل ما في وسعها لدعم جهود أمير قطر، ورحب بتصميمه على مواصلة محادثات السلام، كما عبر عن امتنانه لدور قطر المحوري في جهود وقف إطلاق النار في غزة.

أيرلندا

قال رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم الذي شنته إسرائيل في الدوحة، مضيفا أن الهجوم الإسرائيلي على قطر يهدد بزعزعة استقرار المنطقة.

إسبانيا

أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، معتبرًا أنه يمثل "انتهاكًا صارخًا لسيادتها وخرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف "لا يمكن السماح باستمرار تمدد دوامة العنف بلا ضوابط في منطقة الشرق الأوسط. حان الوقت للعودة إلى إطار العقلانية والدبلوماسية واحترام القانون الدولي".

Condeno firmemente el ataque israelí sobre Catar. Vulnerar su soberanía y su territorio es una clara violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas. La violencia no puede seguir expandiéndose sin control por Oriente Medio. Es momento de volver al marco de la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 9, 2025

إيطاليا

أعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني عن تضامن بلادها مع دولة قطر وأميرها، مؤكدة دعم الحكومة الإيطالية الكامل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقالت ميلوني في تصريح "نتضامن مع قطر وأميرها، ونؤكد دعمنا لجميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة" مشددة على أن "إيطاليا تعارض أي شكل من أشكال التصعيد الذي قد يؤدي إلى تفاقم إضافي للأزمة في الشرق الأوسط".

وأضافت أن "دور قطر في الوساطة الإقليمية مهم، ويجب الحفاظ عليه بعيدا عن أي تهديدات أو اعتداءات من شأنها زعزعة الاستقرار".

النرويج

دان وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي الهجوم الإسرائيلي على قطر، مضيفا أن قصف منطقة سكنية في الدوحة انتهاك خطير للقانون الدولي.

وقال إيدي إن مهاجمة إسرائيل للدوحة لا تعد انتهاكا لسيادة قطر فحسب بل ضربة لمفهوم الدبلوماسية برمته.

فنلندا

قال رئيس فنلندا ألكسندر ستوب إن الهجوم على قطر أمر مرفوض وانتهاك للقانون الدولي ويعقد تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.

باكستان

دان رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف القصف الإسرائيلي، معتبرا العمل "العدواني" الإسرائيلي غير مبرر على الإطلاق، ويمثل انتهاكا صارخا لسيادة قطر وسلامة أراضيها، ويشكل استفزازا خطيرا للغاية من شأنه أن يُعرّض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر.

اليابان

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن طوكيو تدين بشدة أفعال إسرائيل وتعبر عن تضامنها مع قطر، مؤكدا أنه يعيق الجهود الدبلوماسية ويهدد سيادة قطر والاستقرار الإقليمي، مضيفا "نحث إسرائيل بشدة على العودة فورا إلى المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار".

ماليزيا

عبر رئيس الوزراء الماليزي عن إدانة بلاده بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية على الدوحة، وقال إن "هذا العمل العدواني السافر يعد انتهاكا صارخا لسيادة قطر وخرقا جسيما للقانون الدولي".

إندونيسيا

أوضحت الخارجية الإندونيسية أن الهجوم الإسرائيلي يشكل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لسيادة قطر، وتهديدا خطيرا للأمن والسلام الإقليميين.

أستراليا

قالت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ إن الهجوم يعرض وقف إطلاق النار بغزة للخطر وينتهك سيادة قطر، كما يهدد بالتصعيد الإقليمي.

إعلان

وأضافت أن قطر استضافت المحادثات وعملت على تحقيق وقف إطلاق النار الذي نريده جميعا وعودة الرهائن أيضا.

التعاون الإسلامي

دانت منظمة التعاون الإسلامي "بأشد العبارات" العدوان الإسرائيلي على الدوحة، قائلة إنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

الفاتيكان

حذّر بابا الفاتيكان ليو الـ14 مما وصفه بأنه "وضع خطير للغاية" قائلا "إن ثمة أخبارا خطيرة للغاية الآن، هجوم إسرائيل على بعض قادة حماس في قطر. الوضع برمته خطير للغاية. لا نعرف إلى أين تتجه الأمور، علينا أن نصلي".

وكان مصدر قيادي في حركة حماس قال للجزيرة إن وفده القيادي برئاسة خليل الحية نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفته في العاصمة القطرية اليوم (أمس) الثلاثاء.

ودانت دولة قطر الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس، مشددة على أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور.

وفي بيان نشره المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة إكس، قالت الوزارة إن "الاعتداء الإجرامي انتهاك لكافة القوانين الدولية وتهديد خطير لأمن وسلامة القطريين والمقيمين".