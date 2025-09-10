عشرات الشهداء بالقصف والتجويع والمقاومة تستهدف جنودا إسرائيليين بجباليا

أفادت مصادر في مستشفيات غزة بسقوط 53 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع اليوم، بينهم 38 في مدينة غزة، في حين قالت كتائب القسام إن عناصرها أغاروا على موقع يتحصن بداخله جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي، ما خلف قتلى وجرحى إسرائيليين.

وأفاد مصدر بالإسعاف والطوارئ أن من بين الشهداء 15 قضوا في استهداف طيران الاحتلال لخيام النازحين بمنطقة الشاليهات، جنوبي غرب مدينة غزة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد 4 أشخاص في قصف مسيّرة إسرائيلية استهدف فلسطينيين وسط مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في قصف على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي دير البلح وسط القطاع، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين.

كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بوقوع شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي على شارع الرشيد الساحلي غربي مدينة غزة.

تدمير الأبراج السكنية

وفي منطقة الميناء غربي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهيدين ومصابين جراء غارة إسرائيلية دمرت برج طيبة 2 في المنطقة.

ويُعد "برج طيبة 2" المبنى السابع متعدد الطوابق (7 طوابق فأكثر) الذي يستهدفه الجيش الإسرائيلي منذ الجمعة، إضافة إلى عشرات المباني التي دمرها والتي نجت من حرب الإبادة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ أيام، شرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية.

وتسارعت الحملة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إذ استهدف الجيش عشرات المنازل بمناطق غزة، في محاولة لدفع الفلسطينيين نحو ما يسميها "المناطق الإنسانية"، والتي يزعم أنها آمنة.

ويترافق هذا التصعيد مع إنذارات إسرائيلية مباشرة ومتكررة بإخلاء مدينة غزة.

إعلان

وجدد متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الأربعاء، دعوته لسكان المدينة، بوجوب مغادرتها فورا عبر شارع الرشيد باتجاه منطقة المواصي، جنوب القطاع.

وحذر أدرعي من أن "البقاء في المدينة في غاية الخطورة"، متوعدا بعمل عسكري واسع يستهدف ما سماه "تصفية حركة حماس"، وفق زعمه.

وفي دير البلح، أفاد مراسل الجزيرة باستهداف الطائرات الاسرائيلية لمئذنة لمسجد يافا وسط القطاع للمرة الثالثة منذ صباح اليوم.

عملية للمقاومة

من جهتها، قالت كتائب القسام إن عناصرها أغاروا صباح أمس الثلاثاء على موقع يتحصن بداخله جنود وآليات العدو الإسرائيلي في منطقة العمري وسط مدينة جباليا.

وأضافت أن أحد مقاتليها اعتلى دبابة إسرائيلية بجباليا وألقى عبوة داخل قمرة القيادة، ما أدى إلى مقتل وإصابة طاقم الدبابة.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات اللواء 401 تعمل في مشارف حي الشيخ رضوان بمدينة غزة لقتل مسلحين وتدمير بنى تحتية عسكرية.

وأضاف أن عمل القوات على مشارف مدينة غزة يسمح بتوسيع القتال في عمق الميدان ومنع ترسخ التنظيمات المسلحة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل تنظيم صفوفها وتتجمع في مدينة غزة لإجراء "مناورة" برية، مضيفا أنه خلال العمليات استهدف 3 مسلحين دبابة كانت تؤمن الحماية لموقع للجيش، ما أدى إلى مقتل 4 جنود.

وفي الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري، أطلق الجيش الإسرائيلي عدوانا باسم "عربات غدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل (شمال)، ما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الأسرى والجنود.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.