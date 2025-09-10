رئيس الكونغو يطلق حملة دولية للاعتراف بـ"الإبادة الجماعية"

دعا الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى الاعتراف بما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" التي شهدتها بلاده، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل شرطا أساسيا لتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار المآسي.

مؤتمر حول "جينوكوست"

جاءت دعوة تشيسيكيدي، الاثنين 8 سبتمبر/أيلول 2025، في كلمة مصورة عُرضت خلال مؤتمر علمي احتضنته الأمم المتحدة في جنيف، تحت عنوان "ثلاثة عقود من النزاعات المسلحة في الكونغو الديمقراطية: دعوة للاعتراف بالمجازر المنسية أو المتجاهلة، من أجل الحقيقة والعدالة".

وطالب الرئيس الكونغولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بدعم إنشاء آلية دولية "قوية" لتقصي الحقائق وتوصيف الجرائم، مزودة بقدرات للتحقيق وحفظ الأدلة وتعزيز التعاون القضائي.

وشدد تشيسيكيدي على أن هذه الحملة "لا تستهدف أي مجتمع بعينه"، بل تهدف إلى حماية مستقبل الكونغوليين، قائلا إن "الاعتراف بالإبادة هو رفض للنسيان وبناء للسلام على أسس الحقيقة والعدالة والمصالحة، مع إجراءات ملموسة للتعويض وإعادة إدماج الضحايا".

وتزامنت هذه الدعوة مع الذكرى الثالثة لإحياء ما يُعرف بـ"جينوكوست"، وهو توصيف تستخدمه كينشاسا للإشارة إلى ما تعتبره إبادة جماعية ارتُكبت بحق الكونغوليين بدوافع اقتصادية.

وكان الرئيس الكونغولي قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق حملة سياسية ودبلوماسية لحشد التأييد الدولي لهذه القضية.

وتحمّل كينشاسا المجتمع الدولي جزءا من المسؤولية عن عدم الاستقرار في شرق البلاد، مشيرة إلى أن مطالبة الكونغو بفتح حدودها أمام اللاجئين خلال الإبادة في رواندا عام 1994 ساهمت في تفاقم الأوضاع الأمنية.