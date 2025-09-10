ترامب ينفي توقيعه على رسالة لإبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية

أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

ABERDEEN, SCOTLAND - JULY 28: A van showing an image of Jeffrey Epstien with Donald Trump organised by the group "Everyone Hates Elon" is seen on Union Terrace prior to a visit of President Trump’s visit to his golf course at Balmedie on July 28, 2025 in Aberdeen, Scotland. U.S. President Donald Trump is visiting his Trump Turnberry golf course, as well as Trump International Golf Links in Aberdeenshire, during a brief visit to Scotland from July 25 to 29. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)
شاحنة في أسكتنلدا تحمل صورة لجيفري إبستين مع دونالد ترامب قبل زيارة الأخير لملعبه للغولف في يوليو/تموز الماضي في بالميدي بمقطعة أبردينشاير (غيتي)
Published On 10/9/2025
آخر تحديث: 08:57 (توقيت مكة)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن التوقيع الممهور على رسالة معايدة يُعتقد أنه أرسلها في 2003 إلى رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية ونشرتها المعارضة الديموقراطية أمس الاثنين أنه "ليس توقيعي".

وقال ترامب للصحفيين خارج أحد مطاعم واشنطن "هذا ليس توقيعي ولا هذه طريقتي في الكلام. كل من يتابعني منذ فترة طويلة يعرف أن هذه ليست طريقتي في التعبير. هذا سخيف".

وهذا أول تعليق من الرئيس على هذه القضية منذ نشر هذه الرسالة.

وأتى نفي ترامب بعد أن أعلن البيت الأبيض أنه يؤيد الاستعانة بخبراء خط اليد لدحض التواقيع المنسوبة إلى الرئيس في هذه القضية التي تسبب إحراجا كبيرا للإدارة الجمهورية.

ونشر مشرعون ديمقراطيون أمس رسالة يُفترض أن ترامب أرسلها في العام 2003 إلى إبستين لمناسبة عيد ميلاده الـ50، في حين تثير قضية إبستين، الخبير المالي الذي عُثر عليه ميتا في زنزانته في العام 2019 قبل محاكمته بتهم ارتكاب جرائم جنسية وباستغلال قاصرات جنسيا، جدلا كبيرا في الولايات المتحدة.

وردا على سؤال بشأن إمكانية الاستعانة بخبراء خط اليد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت "بالطبع سنؤيد ذلك"، وشددت على أن "توقيع الرئيس هو واحد من أشهر التوقيعات في العالم، والأمر على هذا النحو منذ سنوات عدة".

وتابعت "لم يكتب الرئيس هذه الرسالة. هو لم يوقع هذه الرسالة"، وأضافت "هذا هو السبب الذي دفع فريقه القانوني لمقاضاة صحيفة وول ستريت جورنال"، لافتة إلى أن المعركة القضائية "ستستمر".

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 09: White House Press Secretary Karoline Leavitt answers questions during the daily press briefing in the Brady Press Briefing Room at the White House on September 9, 2025 in Washington, DC. Leavitt discussed a range of topics during the briefing including recent immigration enforcement actions by the Trump administration and the release of new documents related to the Jeffrey Epstein investigation by a Congressional committee yesterday. Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت إن الإدارة الأميركية تؤيد عرض التوقيع على خبراء الخط (الفرنسية)

وكانت "وول ستريت جورنال" أول من كشف عن وجود الرسالة في يوليو/تموز، وكانت تتضمن رسما لامرأة عارية وتتحدث عن "سر" مشترك بين الملياردير ورجل الأعمال.

وتنتهي الرسالة بعبارة "عيد ميلاد سعيد، وليكن كل يوم سرا رائعا جديدا"، وجاء التوقيع أسفل خصر المرأة.

ونشر ديمقراطيون، أمس الاثنين، صورة لإبستين مع أشخاص يحملون شيكا ضخما بقيمة 22 ألفا و500 دولار عليه اسم دونالد ترامب. وأشار النص المرفق إلى "بيع" امرأة "بسعر زهيد إلى دونالد ترامب".

وقالت ليفيت "هل رأيتم التوقيع على هذا الشيك؟"، مضيفة "هذا ليس توقيع دونالد ترامب. بالتأكيد لا. الرئيس لم يوقع هذا الشيك".

ويتابع أنصار ترامب قضية إبستين من كثب منذ سنوات، ويعتبر كثر منهم أن شخصيات نخبوية في "الدولة العميقة" تحمي شركاء إبستين في الحزب الديمقراطي وهوليود.

لكن قسما من أنصار الملياردير الجمهوري أُحبط بعد تأكيد مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل في يوليو/تموز أن إبستين انتحر في زنزانته، وأنه لم يبتز أي شخصيات بارزة، ولم يحتفظ بـ"قائمة زبائن".

ويكثف الرئيس الأميركي المبادرات لإخماد الجدل المشتعل بشأن قضية إبستين الذي دعم حتى قاعدته الانتخابية.

المصدر: الفرنسية

