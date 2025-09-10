ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو ولن يتكرر مجددا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الهجوم على دولة قطر كان قرارا اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أرض قطر مجددا.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" قال ترامب إنه تحدث إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزرائها ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وأكد لهما ذلك.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الهجوم الأحادي على قطر لا يحقق مصالح اسرائيل ولا الولايات المتحدة، وأنه يشعر بحزن شديد بسبب القرار الذي اتخذه نتنياهو بهذا الشأن.

وقال ترامب إنه شكر أمير قطر ورئيس وزرائها على دعمهـما وصداقتهما للولايات المتحدة مؤكدا أن قطر تعمل بجد وشجاعة وتخاطر مع الجانب الأميركي للتوسط في السلام.