النيجر تطلق شركة طيران وطنية لدعم الاقتصاد والربط الجوي

أعلنت حكومة النيجر عن تأسيس شركة طيران وطنية جديدة تحمل اسم "نيجر إير إنترناشيونال"، في خطوة لدعم الربط الجوي وتحفيز النمو الاقتصادي.

وذكرت الحكومة في بيان أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الشركة ستكون ملكية مشتركة، حيث تحتفظ الدولة بحصة الأغلبية مع فتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح البيان أن الناقلة ستعمل على تعزيز الرحلات الداخلية والدولية وربط النيجر بشكل أفضل بالأسواق الإقليمية والعالمية.

ويأتي إطلاق الشركة بعد توقف شركة "نيجر إيرلاينز"، الناقل الوطني السابق، عن العمل في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على خلفية مخاوف أمنية.

شراكة مع المغرب

ولضمان انطلاقة قوية، استعانت نيامي بخبرات فنية وإدارية من المغرب، الذي شهد قطاعه الجوي نموا ملحوظا خلال العقد الأخير، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مغربية، مشيرة إلى أن التعاون بين البلدين سيكون محورياً في وضع الأسس التشغيلية للشركة الجديدة.

سياق إقليمي لتعزيز الربط الجوي

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لدول الساحل لتعزيز شبكاتها الجوية. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت شركة "إير بوركينا" عن انضمام طائرتين جديدتين من طراز "إمبراير E170" إلى أسطولها، في إطار خطة لتحديث وتوسيع عملياتها.

وقد دخلت أولى الطائرتين الخدمة في 18 يناير/ كانون الثاني، لتشغيل 4 وجهات من وإلى العاصمة واغادوغو، بديلا عن طائرات "إم دي‑80" القديمة، مع تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتوفير سعة أنسب لاحتياجات الشركة.