الإفراج عن باحثة روسية إسرائيلية مختطفة بالعراق منذ 2023

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء، الإفراج عن باحثة إسرائيلية روسية مختطفة منذ العام 2023 في العراق.

وقال السوداني عبر منصة "إكس" في وقت متأخر الثلاثاء، "نعلن عن تحرير المواطنة الروسية إليزابيث تسوركوف"، وأضاف أن ذلك جاء "تتويجا لجهود كبيرة بذلتها أجهزتنا الأمنية وعلى مدى شهور عدة".

وتحمل تسوركوف الجنسية الإسرائيلية أيضا، وهي طالبة دكتوراه في جامعة برينستون الأميركية، وعقب القبض عليها، اتهمتها فصائل عراقية مسلحة بتنفيذ مهمة تجسس، بحسب إعلام محلي.

من جهته، قال متحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية -صباح النعمان- إنه بعد جهود أمنية واستخبارية، وبتنسيق عال مع جهات داخلية عدة، تمكنت الأجهزة المختصة في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، من كشف مكان احتجازها والوصول له.

وأفاد بأنه تم "تسليمها لاحقا إلى سفارة الولايات المتحدة الأميركية التي ستتولى بدورها إيصالها إلى شقيقتها التي تحمل الجنسية الأميركية".

"تعرّضت للتعذيب"

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" الثلاثاء، إن فصيل كتائب حزب الله (العراقي) أفرج الآن عن تسوركوف، وهي الآن بأمان في السفارة الأميركية في العراق بعدما تعرّضت للتعذيب على مدى عدة أشهر".

ولم يتبنّ الفصيل العراقي خطف تسوركوف، لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت -أمس الثلاثاء- عن مصدر لم تذكر اسمه أن "العملية التي جرت هي إطلاق سراح وليست تحريرا".

ويُرجّح أن تكون تسوركوف قد دخلت العراق بجواز سفر روسي في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة دكتوراه في جامعة برينستون الأميركية، في زيارة لم تكن الأولى لها إلى هذا البلد.

وفي بغداد حيث باشرت بحثها، ركّزت تسوركوف على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقا لصحافيين التقوها هناك.