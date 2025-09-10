الاحتلال يشدد إجراءاته ويصيب فلسطينيين في محيط القدس

شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إجراءاته العسكرية في محيط مدينة القدس المحتلة، عبر إغلاق عدد من الحواجز الرئيسية وتوزيع إخطارات هدم في قرى فلسطينية، في حين أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة.

ويأتي هذا التصعيد لليوم الثالث على التوالي، عقب عملية إطلاق نار وقعت الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل 6 مستوطنين وإصابة 30 آخرين، بينهم 3 في حالة حرجة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أغلقت حواجز عدة منها بيت إكسا، ومزموريا، وقلنديا والنفق، والعيسوية، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج عبرها، وهذا أدى إلى تكدس آلاف المركبات في طوابير طويلة، وسط عمليات تفتيش مشددة.

وأشارت الوكالة إلى أن تكرار إغلاق الحواجز بات يمثل "عقابا جماعيا" يضاعف من معاناة الفلسطينيين في الوصول إلى أعمالهم ومؤسساتهم التعليمية والخدمية.

اقتحامات ومواجهات

وكما اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس، وأغلقت الطريق الرئيسي الواصل بين رام الله والقدس، ما أعاق حركة المرور بشكل كبير.

وداهمت القوات عددا من المحلات التجارية وفرضت غرامات مالية باهظة على أصحابها، في حين اندلعت مواجهات بالحجارة بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، وأدى ذلك إلى وقوع إصابات بالاختناق.

كما شهدت بلدة بدو شمال غرب القدس مواجهات عنيفة استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز بكثافة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وقالت محافظة القدس إن الاحتلال يواصل تصعيد إجراءاته في شمال غرب المدينة، مشيرة إلى هدم سور في بلدة قطنة، وتعليق إخطارات بهدم منتزه بلدية بدو، وعشرات المنازل والمنشآت في القبيبة، إضافة إلى حملة مداهمات واسعة.

واعتبرت المحافظة أن هذه الإجراءات تمثل "سياسة عقاب جماعي تستهدف نحو 70 ألف فلسطيني"، وتندرج ضمن مخطط لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة ومحيطها.

إعلان

ودعت المحافظة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لوقف الاعتداءات ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.

عاجل | مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين في الشوارع قرب مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس. pic.twitter.com/h92cvRSqoi — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 10, 2025

وفي نابلس شمالي الضفة الغربية، هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين في الشوارع قرب مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس، وفق مشاهد وثقتها منصات فلسطينية.

وبالتوازي مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وفي غزة، تواصل إسرائيل ارتكاب حرب إبادة جماعية، خلّفت 64 ألفا و656 شهيدا و163 ألفا و503 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلا.