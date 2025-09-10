الاحتلال الإسرائيلي يعلن تشكيل قوة جديدة بمنطقة الأغوار

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء عن تشكيل فرقة جديدة في منطقة الأغوار، "مكلفة بحماية الحدود الشرقية ولتفادي تكرار هجوم 7 أكتوبر".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الفرقة تحمل اسم جلعاد "ومكلفة بحماية الحدود الشرقية في منطقة الأغوار والبحر الميت".

وأضاف أنه تم تشكيل فرقة جلعاد ضمن جهود بناء القوة بالتوازي مع استمرار القتال على جبهات عدة.

يذكر أن الأغوار تمتد من بيسان جنوبا حتى صفد شمالا، ومن عين جدي حتى النقب جنوبا، ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربا. وتبلغ المساحة الإجمالية للأغوار 720 ألف دونم.

وتكمن أهمية الأغوار في كونها منطقة طبيعية دافئة وخصبة يمكن استغلالها للزراعة طوال العام، كما تتربع فوق أهم حوض مائي في فلسطين.

وتشكل الأغوار ربع مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها نحو 50 ألف فلسطيني بما فيها مدينة أريحا.

دروس الفشل

وقال قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي إن تشكيل الفرقة الجديدة في الأغوار يأتي ضمن الاستفادة من دروس الفشل الصعب يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأقر بفشل الاحتلال في الدفاع يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول "ونتطلع لتعلم الدروس حتى لا يتكرر ما حدث".

يأتي ذلك وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أدت حتى الحين لسقوط 64 ألفا و656 شهيدا معظمهم نساء وأطفال.

واليوم الأربعاء، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توعده بتدمير مدينة غزة إذا لم تقبل "حماس" بشروط تل أبيب لوقف إطلاق النار.

وفي الضفة والقدس المحتلتين يواصل الجيش الإسرائيلي حصار المدن وهدم البيوت وتجريف الشوارع والمنازل.