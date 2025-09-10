أخبار|سيراليون

إضراب شامل للمعلمين في سيراليون احتجاجا على إخفاق الحكومة في دعم التعليم

epa01022647 Picture made available 29 May 2007 shows a young couple relax beside a river of garbage which flows through the Freetown slum of Kroo Bay, Sierra Leone 26 May 2007. Over 6000 people live in Kroo Bay in unsanitary conditions with little access to clean water and no electricity. As part of his farewell world tour on Wednesday 30 May 2007 outgoing British Prime Minister Tony Blair visits Sierra Leone, the West African country where he is venerated for sending British troops to intervene and end a brutal 11-year civil war in 2002. Britain continues to have a strong presence in its former colony as the country's major donor, as well as in training the security forces and in private investment. But Sierra Leone remains the world's second poorest country, with the world's highest infant mortality and maternal death rates, 70% of the population are unemployed. EPA
فريتاون عاصمة السيرايون (وكالة الأنباء الأوروبية)
Published On 10/9/2025
|
آخر تحديث: 21:45 (توقيت مكة)

حفظ

أعلن اتحاد معلمي سيراليون واتحادات مهنية مرتبطة به، الدخول في إضراب شامل ابتداء من يوم الاثنين احتجاجا على ما وصفوه بـ"إخفاق الحكومة المستمر" في الاستثمار بقطاع التعليم الابتدائي، رغم الوعود المتكررة.

رسالة تحذير قبل إغلاق المدارس

وفي رسالة وجّهها الأمين العام للاتحاد، موريس كونتيه، إلى وزير التعليم الأساسي والثانوي، دعا الحكومة إلى التدخل العاجل لتفادي تعطيل استئناف الدراسة بعد عطلة استمرت ستة أسابيع.

وأكد الاتحاد أن الإضراب سيشلّ العملية التعليمية في عموم البلاد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه.

وعود مؤجلة منذ العام الماضي

وكان الاتحاد قد علّق في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إشعارا سابقا بالإضراب، لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لمعالجة جملة من المطالب التي رفعها قادة النقابة.

لكن، وبعد مرور نحو عشرة أشهر، يقول الاتحاد إن تلك المطالب لا تزال عالقة دون حلول ملموسة.

في المقابل، تواصل الحكومة الترويج لبرنامجها المسمى "التعليم المجاني والجيد" بوصفه مشروعها الأبرز.

غير أن منتقدين يشككون في جدية هذه الشعارات، مشيرين إلى أن قطاع التعليم، كسائر القطاعات العامة، يعاني من نقص حاد في الاستثمارات، بفعل تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام، وتراجع الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية.

المصدر: الصحافة الأفريقية

إعلان