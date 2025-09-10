سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: ننسق مع أميركا ولا نتصرف وفق مصالحها

استبق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي المقررة اليوم الأربعاء حول العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف أمس الثلاثاء اجتماع الوفد المفاوض من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطر، بالقول إن إسرائيل "تنسق مع حليفتها الولايات المتحدة لكنها لا تتصرف دائما وفق ما يخدم المصالح الأميركية".

وفي لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية قال دانون "نحن لا نتصرف دائما وفق ما يخدم مصالح الولايات المتحدة. نحن ننسّق معهم، وهم يقدّمون لنا دعما كبيرا، نقدّر ذلك، ولكن أحيانا نتخذ قرارات ونُبلغ الولايات المتحدة بها لاحقا".

واعتبر دانون أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف وفد حماس المفاوض في الدوحة أمس "لم يستهدف قطر، بل كان هجوما على حماس"، معتبرا أن "القرار كان صائبا".

تأتي تصريحات دانون في وقت تجنبت فيه واشنطن إدانة العدوان أو التنديد به، ووصف البيت الأبيض العدوان الإسرائيلي بأنه "حادث مؤسف"، مؤكدا أنه حذر قطر مسبقا.

وصرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين بأن الولايات المتحدة تلقت إشعارا مسبقا من إسرائيل بشأن الهجوم المرتقب.

وأضافت ليفيت أن الرئيس دونالد ترامب تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الهجوم، و"عبّر عن أفكاره ومخاوفه بوضوح تام". وقالت إن ترامب يعتقد أن الهجوم كان "حادثا مؤسفا" لم يُسهم في تعزيز السلام في المنطقة.

وردا على تلك التصريحات قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أمس: إن ما يتم تداوله من تصريحات بشأن إبلاغ دولة قطر مسبقا بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة، عارٍ عن الصحة.

وأوضح المتحدث -في منشور على موقع إكس– أن "الاتصال الذي ورد من قبل أحد المسؤولين الأميركيين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة".

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إنه تحدث إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزرائها ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وأكد لهما ذلك.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الهجوم الأحادي على قطر لا يحقق مصالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة، وأنه يشعر بحزن شديد بسبب القرار الذي اتخذه نتنياهو بهذا الشأن.

وقال ترامب إنه شكر أمير قطر ورئيس وزرائها على دعمهـما وصداقتهما للولايات المتحدة، مؤكدا أن قطر تعمل بجد وشجاعة وتخاطر مع الجانب الأميركي للتوسط في السلام، ومضيفا أنه وجّه وزير خارجيته ماركو روبيو لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر.

وذكر ترامب أنه وجّه مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لإبلاغ الجانب القطري بالهجوم الإسرائيلي لكن التحذير جاء متأخرا للأسف، على حد تعبيره.

وتواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بالهجوم الإسرائيلي واعتبرته انتهاكا خطيرا لسيادة قطر وللقانون الدولي.