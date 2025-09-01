7 شهداء بيوم واحد في غزة جراء التجويع وتحذيرات من تفاقم الوضع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 7 أشخاص في يوم واحد نتيجة التجويع في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عدد ضحايا التجويع ارتفع إلى 339، بينهم 124 طفلا.

وكان مصدر في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح قد أفاد بوفاة الفتاة شيماء الأشرم صباح أمس الأحد بسبب سوء التغذية ونقص العلاج.

من جهته قال المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية في غزة رأفت المجدلاوي، إن الإعلان الأممي الرسمي عن المجاعة في القطاع لم يؤد إلى تدخلات إنسانية فعالة.

وأشار إلى أن قدرة المنظومة الصحية في غزة لا تتجاوز 30%، محذرا من تفاقم الوضع الإنساني، ووصوله إلى مرحلة كارثة.

وأضاف "الموت في غزة مستمر بسبب المجاعة والقصف الإسرائيلي.. الوضع كارثي بسبب نقص الغذاء والدواء".

كما قالت سونام دراير، قائدة الفريق الطبي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في مدينة غزة للجزيرة، إنه لم يحدث أي تغيير في القطاع بعد إعلان الأمم المتحدة المجاعة رسميا هناك.

وأكدت أن الناس في غزة لا يزالون يتضورون جوعا بسبب نقص الإمدادات.

وأضافت "كنت هنا (في غزة) قبل 3 أشهر وعدت لأجد الوضع يزداد ترديا. لقد شاهدت الناس وقد فقدوا الكثير من وزنهم.. وهذا يعني أنهم لا يتماثلون للشفاء. كما عاينت مرضانا فوجدتهم يعانون نقصا حادا في العناصر الغذائية الحيوية".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.