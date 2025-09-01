4 قتلى جراء سقوط مروحية عسكرية شمال باكستان

قال مسؤول عسكري باكستاني إن طائرة مروحية عسكرية باكستانية سقطت اليوم الاثنين في منطقة جيلجيت بالتستان الشمالية المتاخمة للحدود مع الصين والهند، مما أودى بحياة 4 أشخاص بينهم طياران.

وأوضح المسؤول أن الطائرة سقطت بالقرب من قرية هودور في أثناء تحليقها من جيلجيت، البلدة الرئيسية في المنطقة الجبلية، إلى مدينة شيلاس، وهي مدينة تقع على نهر السند الذي يربط الشمال ببقية باكستان، بعد أن أصيبت بخلل فني.

وأضاف أن أحد الجنود تمكن من القفز ونجا من الحادث.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن مسؤول بالجيش في جيلجيت أن المروحية التابعة للجيش هي من طراز مي-17.

وأظهرت مشاهد نشرتها منصات محلية باكستانية ونشطاء تصاعد ألسنة الدخان من موقع بجيلجيت بعد تحطم المروحية، وسكانا في المنطقة وهم يحاولون بوسائل بسيطة إخماد النيران المندلعة في المروحية.

آرمی aviation کا ہیلی چلاس گلگت بلتستان میں گر تباہ ہو گیا۔۔زخمی ہو جانے والوں کے لئے دل سے دعا کیجئے۔۔(کم از کم تین افراد جاں بحق ہو چکے ہیں) pic.twitter.com/bzQq7IhVSv — Arafat Rafi (@ArafatRafi73) September 1, 2025