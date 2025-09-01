34 شهيدا بغزة والاحتلال يقصف مجددا مستشفى شهداء الأقصى

أفادت مصادر طبية بأن 34 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 19 في مدينة غزة. كما سقط عدد من المصابين في استهداف الاحتلال مبنى العيادات الخارجية لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

وذكر مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف لمنازل شرق حي الشيخ رضوان بمدينة غزة شمالي القطاع.

وفي وقت سابق، قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 78 فلسطينيا استشهدوا بنيران الاحتلال أمس الأحد، من بينهم 32 من منتظري المساعدات.

كما قال مصدر بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في القصف الإسرائيلي على مبنى العيادات الخارجية.

وأدان مكتب الإعلام الحكومي بغزة "العدوان الإسرائيلي المستمر" على المستشفى للمرة 14 على التوالي منذ بدء الحرب على القطاع، مشيرا إلى أن القصف استمرار للجريمة الممنهجة ضد النظام الصحي في القطاع.

كما اعتبر قصف مستشفيات القطاع خرقا فاضحا لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- إن قصف مبنى العيادات الخارجية بمستشفى شهداء الأقصى "جريمة حرب تهدف لتدمير ما تبقى من القطاع الطبي".

قصف متواصل

من ناحية أخرى، ذكرت مراسلة الجزيرة أن قصفا إسرائيليا متواصلا يستهدف الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة غزة وحي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وذكر مصدر في الإسعاف والطوارئ أن 8 فلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية على منزلين بمنطقة النفق ومخيم الشاطئ بالمدينة.

كما أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بإصابة عدد من الأشخاص، بينهم أطفال، وذلك إثر استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية مربعا سكنيا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأظهرت صور خاصة بالجزيرة حجم الدمار الواسع الذي خلفه القصف.

وأصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل في منطقة الشنطي بحي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيام تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي غزة.

وفي وسط القطاع، ذكر مصدر في مستشفى العودة أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج.

كما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال شنت غارة على حارة التلباني شرق مدينة دير البلح.

وأفادت مصادر إعلامية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف حي الأمل غرب خان يونس جنوبي القطاع.

طواقم الخدمات الطبية الإسعاف والطوارئ تنقل إصابات خطيرة جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين بالقرب من مؤن مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة pic.twitter.com/5MnWVk5SP0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 1, 2025

تفجير ناقلة جند

وفي ما يخص عمليات المقاومة، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان لها فجر اليوم، أنها دمرت صباح الأحد ناقلة جند بعبوة أرضية شديدة الانفجار بمنطقة النزلة غرب بلدة جباليا، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأضافت أنها رصدت هبوط الطيران المروحي لإجلاء المصابين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.