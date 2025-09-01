قاضية أميركية توقف ترحيل أطفال مهاجرين لا أقارب معهم

أصدرت قاضية اتحادية أميركية، اليوم الأحد، أمرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من ترحيل 10 أطفال مهاجرين لا يرافقهم أحد من ذويهم إلى غواتيمالا بعد أن قال محامون إن عمليات الترحيل تنتهك القوانين الأميركية.

وأمرت سباركل سوكنانان، قاضية المحكمة الجزئية في واشنطن العاصمة، الإدارة الأميركية بوقف عمليات الترحيل لمدة 14 يوما، ودعت إلى عقد جلسة عاجلة في منتصف اليوم، قائلة إن الأطفال في طور الترحيل على ما يبدو.

جاء هذا الحكم عقب شكوى قدمها المركز الوطني لقانون الهجرة، وهي جماعة مناصرة للمهاجرين، في الساعات الأولى من الصباح نيابة عن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما.

وذكر 3 مسؤولين أميركيين، أحدهم في منصبه واثنان سابقان، لوكالة رويترز، أن إدارة ترامب توصلت إلى اتفاق مع غواتيمالا يسمح بترحيل الأطفال الذين لا يرافقهم أحد من ذويهم إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، على أن تبدأ عمليات الترحيل مطلع هذا الأسبوع. وكانت شبكة (سي إن إن) أول من أورد هذه الخطط يوم الجمعة.

حملة واسعة

وشن ترامب حملة واسعة النطاق على الهجرة بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.

ويصنف الأطفال المهاجرون الذين يصلون إلى حدود الولايات المتحدة دون وجود أحد الوالدين أو ولي أمرهم على أنهم غير مصحوبين بذويهم، ويرسلون إلى ملاجئ تديرها الحكومة الاتحادية حتى يتسنى إسكانهم مع إحدى العائلات أو في دار رعاية، وهي عملية منصوص عليها في القانون الاتحادي.

ويوم أمس أوقفت قاضية اتحادية سياسات إدارة الرئيس ترامب، الهادفة إلى توسيع نطاق الترحيل السريع للمهاجرين، معتبرة أن الإجراءات تنتهك الحقوق الدستورية التي تكفل للمهاجرين حق المرور عبر الإجراءات القانونية الواجبة.

وأصدرت القاضية جيا كوب، من المحكمة الجزئية في واشنطن أيضا، حكما لمصلحة جماعة مدافعة عن حقوق المهاجرين كانت قد طعنت في سياستين تبنتهما إدارة ترامب في يناير/كانون الثاني، عرّضتا ملايين المهاجرين لخطر الترحيل السريع.