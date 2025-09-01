ضحايا النصب بسنغافورة يخسرون نصف مليار دولار حتى منتصف 2025
خسر ضحايا عمليات النصب والاحتيال في سنغافورة ما يقرب من نصف مليار دولار أميركي، خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تم الإبلاغ عما يقرب من 20 ألف حالة.
وأفادت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية، اليوم الأحد، بأن الخسائر التي بلغ حجمها 456.4 مليون دولار خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من عام 2025، جاءت أقل من حجم الخسائر التي كان قد تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من عام 2024، والتي كانت تبلغ 522.4 مليون دولار.
وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أن الضحايا خسروا أكثر من 385.6 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بسبب إعادة تصنيف الحالات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك نحو 1000 ضحية خسروا أكثر من 100 ألف دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بالمقارنة مع نحو 700 ضحية خلال الفترة نفسها من عام 2024.
