انتحار 18 جنديا إسرائيليا منذ بداية العام

أنهى جندي من لواء "غولاني" -اليوم الاثنين- حياته داخل قاعدة عسكرية شمالي إسرائيل، ليرتفع عدد الجنود المنتحرين في جيش الاحتلال منذ بداية العام الجاري إلى 18 جنديا، بحسب إعلام إسرائيلي رسمي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجندي المنتحر كان يخدم ضمن صفوف اللواء بالخدمة النظامية، وعُثر عليه ميتا داخل القاعدة. ومن جانبها فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا بالحادثة على أن تُحوَّل نتائجه لاحقا للنيابة العسكرية.

ولم تفصح الهيئة الإسرائيلية عن ملابسات الحادثة ولا عن اسم القاعدة التي وقع فيها الانتحار.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين على انتحار النقيب احتياط يوسف حاييم (28 عاما) الذي عُثر عليه ميتا في أحراش قرب "رمات بوريا" شمالي إسرائيل، كما انتحر جندي آخر من لواء المدرعات 401 يُدعى روعي فاسرشتاين إثر تعرضه لمشاهد مروعة خلال الحرب على غزة، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

معطيات وتأثيرات

وشهد يوليو/تموز الماضي وحده انتحار 7 جنود، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مما دفع رئيس شعبة القوى البشرية بالجيش دادو بار كاليفا إلى تشكيل لجنة لفحص مستوى الدعم النفسي والاجتماعي المقدم للجنود المسرّحين وأفراد الاحتياط.

ووفق تحقيق عسكري نُشر الشهر الماضي، فإن معظم حالات الانتحار تعود إلى "ظروف قاسية" واجهها الجنود الإسرائيليون خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أشارت معطيات كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن أكثر من 10 آلاف جندي لا يزالون يعالجون من ردود الفعل العقلية واضطراب ما بعد الصدمة، ولكن تم الاعتراف فقط بـ3769 جنديا على أنهم يتأقلمون مع اضطراب ما بعد الصدمة، ويتلقون علاجا متخصصا.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربها المدمرة على غزة بدعم أميركي، متجاهلة القرارات والنداءات الدولية. وقد أسفرت حتى الآن عن استشهاد 63 ألفا و557 فلسطينيا وإصابة 160 ألفا و660 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود. في ظل تهجير واسع النطاق وحصار خانق أدى لمجاعة أودت بحياة 348 شخصا بينهم 127 طفلا.