الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

أعلنت جماعة أنصار الله اليوم الاثنين أن قواتها أصابت سفينة نفطية إسرائيلية بصاروخ باليستي قبالة سواحل البحر الأحمر، دون تعقيب إسرائيلي حتى الآن.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيي سريع، في بيان، إن قواتهم البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت بصاروخ باليستي سفينة "سكارليت راي" (SCARLET RAY) النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر.

وشدد على أن العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة".

وأضاف أن الاستهداف يمثل أيضا تأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية لإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي.

وأكد سريع أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

والسبت أعلن الحوثيون اغتيال رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي وعددا من الوزراء جراء قصف إسرائيلي على صنعاء الخميس.

وفي اليوم التالي، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن تل أبيب وضعت اليمن في مرمى الاستهداف وتتبع سياسة ممنهجة لاغتيال قادة جماعة أنصار الله.

وإضافة إلى استهدافهم سفنا، يشن الحوثيون هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، ويقولون إنها رد على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.