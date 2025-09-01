الحوثيون يشيعون رئيس حكومتهم ووزراء قتلوا بهجوم إسرائيلي

شيّع الحوثيون في اليمن، اليوم الاثنين، رئيس حكومتهم ووزراء ومسؤولين قتلوا في الضربة الإسرائيلية على صنعاء الخميس الماضي، بينما أعلنت الجماعة استهداف وإصابة ناقلة نفط إسرائيلية في البحر الأحمر.

وأكد محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس الوزراء الذي كُلف السبت، ما أعلنه الحوثيون سابقا من مقتل رئيس حكومتهم (غير المعترف بها دوليا) أحمد غالب الرهوي و9 وزراء في الحكومة ومدير مكتب رئاسة الوزراء وسكرتير مجلس رئاسة الوزراء في الضربة.

وقال مفتاح، في كلمة خلال التشييع، إنه لا قلق على أداء الجهاز الحكومي، وإن "دماء الشهداء" تعطيهم الحافز والإصرار.

وبدأت المراسم في جامع الشعب بميدان السبعين في صنعاء حيث أقيمت صلاة الجنازة قبل أن يُحمل 12 جثمانا على الأكتاف وسط الحشود.

ورافقت عروض عسكرية مراسم التشييع التي شاركت فيها حشود شعبية، في حين دفنت الجثامين في "روضة الشهيد الصماد" في صنعاء.

وأثار إعلان مقتل الرهوي والوزراء غضبا لدى قيادة الحوثيين التي توعّدت بمواصلة هجماتها على إسرائيل دعما لغزة في مسار "ثابت وتصاعدي".

وكانت حكومة الحوثيين تتكوّن من 22 وزيرا، فيهم الرهوي الذي يعتبر أكبر مسؤول سياسي يُقتل في تداعيات المواجهة اليمنية الإسرائيلية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

استهداف ناقلة

ومن جانب آخر، أعلن الحوثيون، اليوم الاثنين، استهداف وإصابة ناقلة نفط إسرائيلية في البحر الأحمر، بينما أفادت وكالة الأمن البحري "ماريتيم ترايد أوبرايشنز" البريطانية بأن السفينة لم تتعرض لإصابة.

وذكرت الوكالة أن صاروخا سقط قريبا من ناقلة "سكارليت راي" ترفع علم ليبيريا.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل بانتظام.

كما يشنّون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل، في سياق "دعمهم للفلسطينيين بغزة". وترد إسرائيل منذ أشهر بضربات تستهدف مواقع للحوثيين وبناهم التحتية وقيادييهم.