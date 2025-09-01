الجيش الأردني يحبط تهريب مخدرات عبر بالونات

أعلن الجيش الأردني اليوم الاثنين أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وأوضح بيان للجيش أن المخدرات التي كانت "محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع، وجرى التعامل معها وإسقاطها وضبط حمولتها داخل الأراضي الأردنية".

وحسب البيان تم رصد البالونات في موقعين مختلفين للحدود، مضيفا أنه جرى تحويلها إلى الجهات المختصة.

ولم يذكر البيان نوعية تلك المخدرات التي تم ضبطها، أو كميتها أو الجهة التي انطلقت منها البالونات التي حملتها.

يذكر أن السلطات الأردنية تعلن بين الفترة والأخرى عن إسقاط طائرات مسيرة، خصوصا على الحدود الشمالية، وهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها عملية تهريب عبر بالونات.

ويعلن الجيش الأردني بانتظام إحباط عمليات تهريب مخدرات عبر حدوده مع سوريا الممتدة على 375 كيلومترا، وخصوصا حبوب الكبتاغون التي كانت تنتج على نطاق واسع خلال حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بعد اندلاع الثورة في بلاده اعتبارا من عام 2011.

ويقول الأردن الذي يستضيف نحو 1.6 مليون لاجئ سوري إن عمليات التهريب "منظمة" وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيّرة، وحظيت بحماية مجموعات مسلحة، مما دفع عمّان إلى استخدام سلاح الجو مرارا لضرب هذه المجموعات وإسقاط طائراتها المسيرة.