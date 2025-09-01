الاحتلال يبدأ الثلاثاء تجنيد 60 ألف جندي لمعركة غزة

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش سيبدأ غدا تجنيد 60 ألفا من جنود الاحتياط استعدادا لمواصلة القتال في مدينة غزة.

وأضافت أنه سيتم بداية استدعاء 5 ألوية من الاحتياط قوامها 15 ألف جندي، سينتشرون على حدود لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية لتمكين الجنود النظاميين من القتال في غزة.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الخطة العسكرية الإسرائيلية قد تستغرق عدة أسابيع وربما شهورا لإتمامها، ولا سيما مع ما قيل إنه ضرورة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال، في ظل توقع أن يستمر الإجلاء حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن جانب آخر، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء الكابينت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم العملية العسكرية في غزة شرط أن تنفذ بشكل سريع.

وفي سياق متصل، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن تقديرات الجيش "تشير إلى احتمال مقتل 100 جندي في العملية العسكرية لاحتلال غزة" وأوضحت أن الجيش سيخوض عمليته بمدينة غزة وهو لا يؤمن بجدواها وأن الأجهزة الأمنية تتفق مع الجيش على ذلك.

وكانت صحيفة هآرتس قد ذكرت أول أمس -نقلا عن جيش الاحتلال- أن 900 جندي قتلوا منذ معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.