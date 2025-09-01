الأمم المتحدة تؤكد اعتقال 11 من موظفيها في اليمن

أكدت الأمم المتحدة أمس الأحد اعتقال جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن "ما لا يقل عن 11 موظفا في صنعاء والحديدة" خلال حملة مداهمات لعدد من مقار المنظمة الدولية.

وندد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بـ"حملة الاعتقالات الجديدة"، التي قال إنها تضمنت "الاستيلاء على ممتلكات" داخل المقار.

وقال غروندبرغ في بيان صادر عن مكتبه إن "هذه الاعتقالات تضاف إلى 23 موظفا أمميا لا يزالون رهن الاحتجاز منذ أعوام، بينهم معتقلون منذ 2021 و2023، فضلا عن موظف توفي أثناء احتجازه مطلع العام الجاري".

كما اعتبر أن مثل هذه الإجراءات "تعيق بشدة الجهود الإنسانية ومساعي السلام في اليمن"، وتشكل "انتهاكا لسلامة وكرامة موظفي الأمم المتحدة".

وجدد مبعوث الأمم المتحدة مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة، ومن العاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وفي وقت سابق مساء أمس ذكرت تقارير صحفية أن الحوثيين في اليمن داهموا مقار للمنظمات الدولية واعتقلوا ما لا يقل عن 11 موظفا.

جاءت هذه المداهمات في أعقاب غارة إسرائيلية على صنعاء الأسبوع الماضي أودت بحياة رئيس وزراء حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء الآخرين.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة قولها إن قوات الأمن داهمت مقر البرنامج في العاصمة صنعاء صباح الأحد، واحتجزت موظفا واحدا على الأقل في المدينة. في حين أفادت تقارير إعلامية باحتجاز آخرين في مناطق أخرى.

كما نقلت الوكالة الأميركية عن مسؤول في الأمم المتحدة وآخر في جماعة الحوثيين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، قولهما إن مقر منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تعرضا أيضا لمداهمات.

وأضاف التقرير، نقلا عن مسؤول في المنظمة الدولية، أن مسلحين داهموا المقار واستجوبوا الموظفين في مرأب سيارات، موضحا أن الاتصال انقطع مع عدد من موظفي برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف، وأنهم احتجزوا أيضا على الأرجح.