أردوغان يلتقي بوتين في الصين وأوكرانيا تحضر في النقاشات

عقد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مباحثات على هامش القمة 25 لقادة دول منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في الصين، فيما يُرتقب أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة أوروبيين في باريس الخميس.

وأشاد بوتين، خلال اللقاء الذي حصل في مدينة تيانجين، بدور تركيا في جهود حل النزاع بأوكرانيا، قائلا إن "دورها المميز" في الوساطة والدبلوماسية سيظل مطلوبا.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات، وكذلك رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

واستضافت تركيا، سابقا، سلسلة جولات تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب بين البلدين، إلا أن اللقاءات فشلت في تحقيق أي اختراق، واكتفى الطرفان باتفاقيات لإخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الجانبين، وإعادة جثث جنود.

لقاء أوكراني أوروبي

من جانب آخر، يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة أوروبيين في باريس الخميس، بحسب ما أفاد مصدر سياسي أوروبي، اليوم الاثنين، وذلك في خضم جهود دبلوماسية للتوصل إلى تسوية بين موسكو وكييف.

وقال المصدر إن اللقاء المزمع يهدف لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا في أي تسوية محتملة مع روسيا، والدفع بالدبلوماسية قدما لأن الروس "يماطلون مجددا".

وأضاف أن من غير المتوقع حتى الآن مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الاجتماع.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إنه لا يرى حتى الآن أي علامة على أن بوتين مستعد للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار.

وأضاف أنه بدلا من ذلك، فإن الشيء الوحيد الذي تفعله روسيا هو الاستثمار أكثر في الحرب.

وجدد زيلينسكي اتهام نظيره الروسي بمحاولة "التملص" من التفاوض لإنهاء الصراع، قائلا "هذه هي رياضته الأولى".

والأحد أيضا، كتب الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس أن بلاده تخطط لشن ضربات جديدة في عمق روسيا، وذلك بعد هجمات مكثفة استهدفت أصولا بقطاع الطاقة الروسي على مدى أسابيع.

وتكثفت الجهود الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة بقيادة ترامب سعيا لإيجاد تسوية تنهي الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، من غير أن تسفر عن نتيجة حتى الآن.