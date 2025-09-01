أردوغان يستغرب صمت العالم عن فظائع غزة ويتحدث عن مرحلة جديدة بسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يوجد تفسير لعدم القدرة على وقف الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ويموت فيها الأطفال والرضع وكبار السن من الجوع، لمدة 23 شهرا.

وأكد أردوغان خلال الجلسة الموسعة لقمة مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة تيانجين الصينية، أن حل المشكلات العالمية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعزيز الجهود المشتركة على أساس التعاون والتعددية الفعّالة.

وأوضح أن من وجهة النظر التركية، فإن المنصة التي يجب أن يتجسد فيها هذا المفهوم، هي الأمم المتحدة التي قال إنها بحاجة ماسة إلى إصلاح جاد كي تتمكن من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها.

وشدد على أن من مسؤولية العالم أجمع جعل الأمم المتحدة منصة تمثل العدالة العالمية في مواجهة المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ودعا أردوغان المجتمع الدولي للتفكير مليا وإعادة النظر في عدم قدرته على منع قتل أكثر من 63 ألف فلسطيني في قطاع غزة، وعجزه عن وقف موت الأبرياء جوعا.

مرحلة جديدة بسوريا

وعلى الصعيد السوري، أشار الرئيس أردوغان إلى أن الأبواب فُتحت أمام مرحلة جديدة في سوريا تتيح فرصا تاريخية لإرساء السلام والاستقرار الإقليمي الدائم.

وأكد أن دعم تركيا لنهوض سوريا مجددا مع الحفاظ على وحدة أراضيها ووحدتها السياسية يصب في مصلحة المنطقة بأسرها.

وشدد على أن تركيا ستواصل الوقوف في وجه أي محاولة من شأنها تهديد أمن وسلامة أراضي جارتها سوريا.

الحوار والدبلوماسية

وفي سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن رؤية تركيا تقوم على حل المشاكل بالحوار والدبلوماسية والتعاون على أساس احترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان.

وأشاد الرئيس التركي بمنظمة شنغهاي للتعاون، واصفا إياها بـ"المنصة المهمة لتعزيز أمن الطاقة وتطوير الشراكات في مشاريع البنى التحتية الإستراتيجية".

وأعرب عن أمله في تعزيز تعاون تركيا مع المنظمة التي قال إنها تمثل في يومنا مفهوم إيجاد حلول مشتركة للمشاكل.

وشدد أردوغان على أهمية ومكانة منظمة شنغهاي للتعاون، لا سيما في فترة تتراجع فيها القدرة على التنبؤ عالميا وتزداد التحديات.